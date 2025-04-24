Короче, роуминг. Спецпроект Т2 и «Авиасейлс»

Баннер в аэропорту с предложением «подключи сейчас» — совершенно логичный способ продвижения роуминга в офлайне. В онлайне бренды, которым нужна путешествующая аудитория, идут в сервис для покупки авиабилетов «Авиасейлс». Там пользователь уже в контексте поездки: присматривает билеты, ищет жилье и планирует маршрут. Вот почему команда Т2 выбрала «Авиасейлс» и его путеводитель «Короче» для продвижения связи за границей. Так появился спецпроект «Азиатский роуминг» — первая интеграция такого формата внутри путеводителя, встроенная в привычный пользовательский сценарий. Команда проекта рассказала Sostav, какие задачи решила интеграция.

Не «просто рассказать», а встроиться

Роуминг — продукт, о котором редко думают заранее. Скорее вспоминают по необходимости — когда уже за границей, и внезапно отключился мобильный интернет. Поэтому продвигать его до поездки — непростая задача. Тем более с учетом того, что внимание пользователя и так перегружено. Команда T2 понимала это и искала другой подход. Важно было не просто «рассказать об опции», а встроиться в сценарий, где оффер будет выглядеть уместно.

Цель

Повысить узнаваемость роуминга от T2 среди путешествующей аудитории в контексте реальной потребности.

Задачи

Охватить целевую аудиторию через партнерство с «Авиасейлс»;

Показать через личные рекомендации популярных блогеров, что бренд понимает потребности аудитории;

Нативно донести преимущества роуминга, встроившись в реальный сценарий использования: поиск интересных мест за границей;

Ненавязчиво перевести заинтересованных юзеров на страницу тарифа.

Но это все со стороны бренда. А что видел пользователь? Представим, что вы зашли на «Авиасейлс» в надежде урвать тот самый дешевый билет. Блуждая по сайту, вы заходите на вкладку «Короче», того самого нескучного путеводителя. Это вы верно пришли — обычно пользователи используют сервис для того, чтобы вдохновиться на путешествие. Либо чтобы быстро сориентироваться в городе, когда уже в поездке.

На вкладке «Короче» пользователь может отфильтровать направления по категориям. Например, выбрать для себя «Море и пляжи» или «Природу». Но это на следующий раз. Сегодня вас привлекла розовая кнопка «Азиатский роуминг» с логотипом Т2. Что за ней? Ваш клик отфильтровывает все лишнее. Перед глазами у вас Пхукет (Таиланд) и Куала-Лумпур (Малайзия). Это направления, задействованные в спецпроекте.

Вы кликаете на Куала-Лумпур. И видите карту малайской столицы, некоторые точки которой подмигивают вам розовым. Это логотип Т2 намекает, что там вас ждет что-то особенное. Всего таких локаций было 36 на две страны.

Вы не сдерживаете свой интерес и скорее открываете брендированную карточку Пещер Бату. На самом деле, она выглядит привычно для вас, как для продвинутого юзера путеводителя.

У нее внутри:

Как всегда — описание локации от редакции «Короче».

Рекомендация блогера, который активно путешествует. Он советует, куда сходить, что попробовать, на что обратить внимание. Поэтому вы не воспринимаете такой совет как рекламу. Это секретные «явки и пароли» от близкого друга.

Брендированная кнопка Т2. Она ведет на страницу с информацией о безлимитном роуминге.

Условия связи не выносились в заголовок и не навязывались — они открывались только по запросу пользователя. Такой подход не отвлекал от основного контента и воспринимался как дополнение к нему. Бренд не перебивал сценарий — он органично в него встраивался.

Возвращаемся в тело маркетолога. Чтобы пользователь точно добрался до карточки места и оффера, промо спецпроекта сделали комплексным.

Как анонсировали

Проект поддержали через:

Подборку «Азиатский роуминг» на главной странице «Авиасейлс»;

Рекламные баннеры с предложением узнать, чем заняться в Куала-Лумпуре и на Пхукете, на главной странице «Авиасейлс» и в поисковой выдаче билетов;

Посты в Telegram-каналах блогеров. Внутри было предложение повторить туристический опыт вместе с роумингом T2 — для этого нужно перейти на совместный проект c «Короче»;

Нативные посевы в тревел-СМИ и тематических пабликах, раскрывающие преимущества продукта.

Таким образом, бренд оказался рядом на всем пути пользователя — от вдохновения на поездку до подключения тарифа.

Результаты

В карточки перешли 80 тыс. пользователей — это на 30% больше, чем в аналогичных активациях ранее. Кликабельность по местам из подборки была вдвое выше обычной.

Команда Т2: Мы хотели не просто получить охват традиционными медиа, но и вовлечь аудиторию в самом релевантном для тематики путешествий месте. Для этого нужно было встроиться в процесс подготовки к поездке: интегрироваться в путеводитель, но не просто брендируя его, а вместе с советами от интересных путешествующих медиа-персон. Благодаря путеводителю «Короче» от «Авиасейлс» и грамотно подобранным амбассадорам у нас получилось закрыть обе задачи: стать настоящим помощником для нашей аудитории и рассказать о новом продукте.

Учесть на будущее

Контекст — это все. Если бренд появляется в моменте, когда он реально нужен, — это воспринимается как забота, а не как попытка что-то продать.

Нативность повышает доверие

В условиях тотального шума выигрывают те, кто не навязывает себя, а органично встраивается в сценарий. Информация о роуминге становится логичным продолжением маршрута, а не его единственной целью.

Полезный контент работает на лояльность

Пользователь запомнит не баннер, а место, где выпил лучший кофе на Пхукете. И вспомнит, кто помог это место найти. Такой подход создает долгосрочную эмоциональную связь с брендом.

Состав творческой группы

Т2 (клиент)

Руководитель отдела по продвижению цифрового маркетинга: Вавилов Павел Юрьевич

Старший менеджер по присутствию в социальных сетях и спецпроектам: Кмытюк Карина Ринатовна

Старший специалист по присутствию в социальных сетях: Кубликова Юлия

«Авиасейлс» (площадка)

Менеджер по продажам рекламы: Геннадий Уфимцев

Проджект-лид рекламных проектов: Луиза Элефтериади

Руководитель продуктовой редакции «Короче»: Ирина Мацанова