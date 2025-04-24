Короче, роуминг. Спецпроект Т2 и «Авиасейлс»

Баннер в аэропорту с предложением «подключи сейчас» — совершенно логичный способ продвижения роуминга в офлайне. В онлайне бренды, которым нужна путешествующая аудитория, идут в сервис для покупки авиабилетов «Авиасейлс». Там пользователь уже в контексте поездки: присматривает билеты, ищет жилье и планирует маршрут. Вот почему команда Т2 выбрала «Авиасейлс» и его путеводитель «Короче» для продвижения связи за границей. Так появился спецпроект «Азиатский роуминг» — первая интеграция такого формата внутри путеводителя, встроенная в привычный пользовательский сценарий. Команда проекта рассказала Sostav, какие задачи решила интеграция.
Не «просто рассказать», а встроиться
Роуминг — продукт, о котором редко думают заранее. Скорее вспоминают по необходимости — когда уже за границей, и внезапно отключился мобильный интернет. Поэтому продвигать его до поездки — непростая задача. Тем более с учетом того, что внимание пользователя и так перегружено. Команда T2 понимала это и искала другой подход. Важно было не просто «рассказать об опции», а встроиться в сценарий, где оффер будет выглядеть уместно.
Цель
Повысить узнаваемость роуминга от T2 среди путешествующей аудитории в контексте реальной потребности.
Задачи
- Охватить целевую аудиторию через партнерство с «Авиасейлс»;
- Показать через личные рекомендации популярных блогеров, что бренд понимает потребности аудитории;
- Нативно донести преимущества роуминга, встроившись в реальный сценарий использования: поиск интересных мест за границей;
- Ненавязчиво перевести заинтересованных юзеров на страницу тарифа.
Но это все со стороны бренда. А что видел пользователь? Представим, что вы зашли на «Авиасейлс» в надежде урвать тот самый дешевый билет. Блуждая по сайту, вы заходите на вкладку «Короче», того самого нескучного путеводителя. Это вы верно пришли — обычно пользователи используют сервис для того, чтобы вдохновиться на путешествие. Либо чтобы быстро сориентироваться в городе, когда уже в поездке.
На вкладке «Короче» пользователь может отфильтровать направления по категориям. Например, выбрать для себя «Море и пляжи» или «Природу». Но это на следующий раз. Сегодня вас привлекла розовая кнопка «Азиатский роуминг» с логотипом Т2. Что за ней? Ваш клик отфильтровывает все лишнее. Перед глазами у вас Пхукет (Таиланд) и Куала-Лумпур (Малайзия). Это направления, задействованные в спецпроекте.
Вы кликаете на Куала-Лумпур. И видите карту малайской столицы, некоторые точки которой подмигивают вам розовым. Это логотип Т2 намекает, что там вас ждет что-то особенное. Всего таких локаций было 36 на две страны.
Вы не сдерживаете свой интерес и скорее открываете брендированную карточку Пещер Бату. На самом деле, она выглядит привычно для вас, как для продвинутого юзера путеводителя.
У нее внутри:
- Как всегда — описание локации от редакции «Короче».
- Рекомендация блогера, который активно путешествует. Он советует, куда сходить, что попробовать, на что обратить внимание. Поэтому вы не воспринимаете такой совет как рекламу. Это секретные «явки и пароли» от близкого друга.
- Брендированная кнопка Т2. Она ведет на страницу с информацией о безлимитном роуминге.
Условия связи не выносились в заголовок и не навязывались — они открывались только по запросу пользователя. Такой подход не отвлекал от основного контента и воспринимался как дополнение к нему. Бренд не перебивал сценарий — он органично в него встраивался.
Возвращаемся в тело маркетолога. Чтобы пользователь точно добрался до карточки места и оффера, промо спецпроекта сделали комплексным.
Как анонсировали
Проект поддержали через:
- Подборку «Азиатский роуминг» на главной странице «Авиасейлс»;
- Рекламные баннеры с предложением узнать, чем заняться в Куала-Лумпуре и на Пхукете, на главной странице «Авиасейлс» и в поисковой выдаче билетов;
- Посты в Telegram-каналах блогеров. Внутри было предложение повторить туристический опыт вместе с роумингом T2 — для этого нужно перейти на совместный проект c «Короче»;
- Нативные посевы в тревел-СМИ и тематических пабликах, раскрывающие преимущества продукта.
Таким образом, бренд оказался рядом на всем пути пользователя — от вдохновения на поездку до подключения тарифа.
Результаты
В карточки перешли 80 тыс. пользователей — это на 30% больше, чем в аналогичных активациях ранее. Кликабельность по местам из подборки была вдвое выше обычной.
Команда Т2:
Мы хотели не просто получить охват традиционными медиа, но и вовлечь аудиторию в самом релевантном для тематики путешествий месте. Для этого нужно было встроиться в процесс подготовки к поездке: интегрироваться в путеводитель, но не просто брендируя его, а вместе с советами от интересных путешествующих медиа-персон. Благодаря путеводителю «Короче» от «Авиасейлс» и грамотно подобранным амбассадорам у нас получилось закрыть обе задачи: стать настоящим помощником для нашей аудитории и рассказать о новом продукте.
Учесть на будущее
Контекст — это все. Если бренд появляется в моменте, когда он реально нужен, — это воспринимается как забота, а не как попытка что-то продать.
Нативность повышает доверие
В условиях тотального шума выигрывают те, кто не навязывает себя, а органично встраивается в сценарий. Информация о роуминге становится логичным продолжением маршрута, а не его единственной целью.
Полезный контент работает на лояльность
Пользователь запомнит не баннер, а место, где выпил лучший кофе на Пхукете. И вспомнит, кто помог это место найти. Такой подход создает долгосрочную эмоциональную связь с брендом.
Состав творческой группы
Т2 (клиент)
Руководитель отдела по продвижению цифрового маркетинга: Вавилов Павел Юрьевич
Старший менеджер по присутствию в социальных сетях и спецпроектам: Кмытюк Карина Ринатовна
Старший специалист по присутствию в социальных сетях: Кубликова Юлия
«Авиасейлс» (площадка)
Менеджер по продажам рекламы: Геннадий Уфимцев
Проджект-лид рекламных проектов: Луиза Элефтериади
Руководитель продуктовой редакции «Короче»: Ирина Мацанова