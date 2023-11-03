Суд Курска взыскал в пользу государства акции кондитерской фабрики «Конти-Рус»

Ленинский районный суд Курска удовлетворил иск Генпрокуратуры России и обратил в федеральную собственность акции кондитерской фабрики «Конти-Рус». Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Курской области.

Кроме того, суд обратил в доход государства 100% долей в уставном капитале ООО «Кэндимакс», ООО «Мерлетто Капитал» и ООО «КЦ Мерлетто».

«Решение обращено к немедленному исполнению, может быть обжаловано в апелляционном порядке», — указано в сообщении.

Группа «Конти» была создана в 1997 году. Компания владеет несколькими кондитерскими фабриками в Украине и двумя предприятиями в Курске. Основные бренды компании — Bonjour, Аmour, Do!, «Супер-Контик», «Золотая лилия», Esfero, «Тими», «Джек», «Живинка», Merletto, Shokotel, Konti Life.

Как пишет «Интерфакс», с мая 2022 года «Конти-Рус» управляет курское ООО «Промт», единственным владельцем которого числится член совета директоров «Конти-Рус» Александр Сиделин.

Актуальных акционеров «Конти-Рус» не раскрывает. Выручка компании за 2022 год составила 15,4 млрд руб., в том числе от экспорта — 4,6 млрд руб., от продаж на внутреннем рынке — 10,8 млрд руб.

«КЦ Мерлетто» входит в группу «Конти». По данным ЕГРЮЛ, компания зарегистрирована в Липецкой области в 2010 году. Предприятие выпускает шоколад. Выручка «КЦ Мерлетто» в 2022 году превысила 1,1 млрд руб. Её головной компанией является «Кэндимакс».

ООО «Мерлетто Капитал» также зарегистрировано в Липецкой области. Компания занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления.

«Кэндимакс» зарегистрирован в 2017 году в Курске. Организация специализируется на инвестировании в ценные бумаги и дилерской деятельности.