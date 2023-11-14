Inventive Toys и «Мир Кубиков» выпустили конструкторы Brick Labs

Дистрибутор детских игрушек Inventive Toys и сеть магазинов конструкторов и коллекционных игрушек «Мир Кубиков», входящие в Inventive Retail Group, запустили продажи конструкторов Brick Labs. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе Inventive Retail Group.

Под торговой маркой Brick Labs будут выпускать конструкторы для детей и взрослых. Первая серия игрушек посвящена сюжетам сказок: «Баба Яга», «Морозко», «Ночь перед Рождеством», «Кощей Бессмертный». Её можно будет найти в сети магазинов «Мир Кубиков». Цена — от 3999 до 11999 руб.

Серия «Cказки» выпущена по мотивам сюжетов художника-иллюстратора Артема Бизяева. Для доработки моделей и обеспечения прочности и надёжности сборки привлекли технических специалистов — экспертов в 3D-конструировании.

Техническим воплощением проекта занималась Inventive Toys, а маркетинговую и продуктовую экспертизу в конструкторах обеспечила сеть «Мир Кубиков».