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30.11.2023 в 12:00

Открыт финальный набор конкурса «Креативная лаборатория»

Победители в каждой номинации получат по 150 тыс. руб.

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Регистрация на конкурс «Креативная лаборатория» открыта с 24 ноября по 22 декабря. Участникам предстоит решить один из пяти брифов на выбор, разработав уникальные креативные концепции. Авторы лучших концепций получат приз в размере 150 тыс. руб. Все конкурсанты смогут добавить реальный кейс в портфолио и завести профессиональные знакомства в креативной сфере, а также получат возможность воплотить в жизнь свои самые смелые идеи.

Что нужно делать

После регистрации конкурсантам необходимо выбрать один из пяти брифов, опубликованных на сайте конкурса. Среди задач «Креативной лаборатории» создание:

  • программы лояльности для парка аттракционов «Орион»;
  • позиционирования культурно-просветительской программы ВДНХ «Знание»;
  • флешмоба для продвижения туристического потенциала Москвы;
  • туристического продукта для молодёжной аудитории;
  • туристического продукта для активных туристов серебряного возраста от 55 лет.

Разобрать конкурсные задачи и узнать детали, которые помогут улучшить креативное решение, участники смогут 7 декабря на вебинаре. Каждый заказчик расскажет про свой бриф и ответит на вопросы участников. Ссылка на трансляцию и запись вебинара появятся на сайте конкурса.

Кому подойдёт

На конкурс приглашаются маркетологи, PR-специалисты, стратеги, арт-директора, дизайнеры, креаторы, копирайтеры и другие специалисты в области продвижения и рекламы. Заявки принимаются как от отдельных специалистов, так и от полноценных команд из агентств.

Этапы проведения конкурса

В этом году:

  • 24 ноября — старт приёма заявок и начало разработки концепций;
  • 7 декабря — ознакомительный вебинар с заказчиком;
  • 22 декабря — окончание приёма заявок;
  • 27 декабря — завершение разработки креативных решений.

2024 год:

  • 23 января — публикация шорт-листа;
  • 26 января — защита лучших работ;
  • 2 февраля — объявление победителей.

Подробная информация доступна на сайте «Креативной лаборатории».

«Креативная лаборатория» — конкурсная программа по поиску и внедрению креативных идей и маркетинговых концепций для повышения туристической привлекательности Москвы. Организатор конкурса: АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы».

Креативная лаборатория
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