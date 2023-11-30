Открыт финальный набор конкурса «Креативная лаборатория»

Регистрация на конкурс «Креативная лаборатория» открыта с 24 ноября по 22 декабря. Участникам предстоит решить один из пяти брифов на выбор, разработав уникальные креативные концепции. Авторы лучших концепций получат приз в размере 150 тыс. руб. Все конкурсанты смогут добавить реальный кейс в портфолио и завести профессиональные знакомства в креативной сфере, а также получат возможность воплотить в жизнь свои самые смелые идеи.
Что нужно делать
После регистрации конкурсантам необходимо выбрать один из пяти брифов, опубликованных на сайте конкурса. Среди задач «Креативной лаборатории» создание:
- программы лояльности для парка аттракционов «Орион»;
- позиционирования культурно-просветительской программы ВДНХ «Знание»;
- флешмоба для продвижения туристического потенциала Москвы;
- туристического продукта для молодёжной аудитории;
- туристического продукта для активных туристов серебряного возраста от 55 лет.
Разобрать конкурсные задачи и узнать детали, которые помогут улучшить креативное решение, участники смогут 7 декабря на вебинаре. Каждый заказчик расскажет про свой бриф и ответит на вопросы участников. Ссылка на трансляцию и запись вебинара появятся на сайте конкурса.
Кому подойдёт
На конкурс приглашаются маркетологи, PR-специалисты, стратеги, арт-директора, дизайнеры, креаторы, копирайтеры и другие специалисты в области продвижения и рекламы. Заявки принимаются как от отдельных специалистов, так и от полноценных команд из агентств.
Этапы проведения конкурса
В этом году:
- 24 ноября — старт приёма заявок и начало разработки концепций;
- 7 декабря — ознакомительный вебинар с заказчиком;
- 22 декабря — окончание приёма заявок;
- 27 декабря — завершение разработки креативных решений.
2024 год:
- 23 января — публикация шорт-листа;
- 26 января — защита лучших работ;
- 2 февраля — объявление победителей.
Подробная информация доступна на сайте «Креативной лаборатории».
«Креативная лаборатория» — конкурсная программа по поиску и внедрению креативных идей и маркетинговых концепций для повышения туристической привлекательности Москвы. Организатор конкурса: АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы».