Открыт финальный набор конкурса «Креативная лаборатория»

Регистрация на конкурс «Креативная лаборатория» открыта с 24 ноября по 22 декабря. Участникам предстоит решить один из пяти брифов на выбор, разработав уникальные креативные концепции. Авторы лучших концепций получат приз в размере 150 тыс. руб. Все конкурсанты смогут добавить реальный кейс в портфолио и завести профессиональные знакомства в креативной сфере, а также получат возможность воплотить в жизнь свои самые смелые идеи.

Что нужно делать

После регистрации конкурсантам необходимо выбрать один из пяти брифов, опубликованных на сайте конкурса. Среди задач «Креативной лаборатории» создание:

программы лояльности для парка аттракционов «Орион»;

позиционирования культурно-просветительской программы ВДНХ «Знание»;

флешмоба для продвижения туристического потенциала Москвы;

туристического продукта для молодёжной аудитории;

туристического продукта для активных туристов серебряного возраста от 55 лет.

Разобрать конкурсные задачи и узнать детали, которые помогут улучшить креативное решение, участники смогут 7 декабря на вебинаре. Каждый заказчик расскажет про свой бриф и ответит на вопросы участников. Ссылка на трансляцию и запись вебинара появятся на сайте конкурса.

Кому подойдёт

На конкурс приглашаются маркетологи, PR-специалисты, стратеги, арт-директора, дизайнеры, креаторы, копирайтеры и другие специалисты в области продвижения и рекламы. Заявки принимаются как от отдельных специалистов, так и от полноценных команд из агентств.

Этапы проведения конкурса

В этом году:

24 ноября — старт приёма заявок и начало разработки концепций;

7 декабря — ознакомительный вебинар с заказчиком;

22 декабря — окончание приёма заявок;

27 декабря — завершение разработки креативных решений.

2024 год:

23 января — публикация шорт-листа;

26 января — защита лучших работ;

2 февраля — объявление победителей.

Подробная информация доступна на сайте «Креативной лаборатории».

«Креативная лаборатория» — конкурсная программа по поиску и внедрению креативных идей и маркетинговых концепций для повышения туристической привлекательности Москвы. Организатор конкурса: АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы».