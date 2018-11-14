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Конфетная обертка и спичечные коробки: в Москве откроется выставка к 140-летию отечественной рекламы

14.11.2018 в 17:50

Узнай историю России через рекламу

Выставка «История России в зеркале рекламы» приурочена сразу к трем юбилеям — 140-летию профессиональной рекламы, 25-летию АКАР и 15-летиюРоссийской Академии Рекламы. Несколько сотен мультимедийных экспонатов разместятся в Государственном Центральном Музее Современной Истории России.

140 лет рекламы — это десятки плакатов на каждый период, видеоролики, реклама на спичечных коробках (есть такое явление), коллекция старинных открыток, тара и упаковка (уникальные образцы товарных коммуникаций), а также инсталляции, отражающие инновации в рекламе.

Отдельное внимание стоит обратить на коллекцию конфетных фантиков. Обёртки для конфет «Наша индустрия», «Красная Москва» и «Новый вес» были представлены и высоко оценены на Международной художественно-промышленной выставке в Париже в 1925 году, а автры — Маяковский и Родченко получили за эти работы серебряные медали.

В рамках выставки также организована образовательная программа для специалистов индустрии и студентов рекламных и маркетинговых специальностей. Кейсы ведущих рекламных агентств страны и мастер-классы сильнейших рекламистов России пройдут на площадке лектория выставки.

Экспонаты будут интересные работникам рекламных агентств, маркетологам, а также студентам профильных ВУЗов и людям, интересующимся историем. Выставка начнет свою работу 15 ноября.

По случаю запуска выставки, посвященной отечественной рекламе, мы нашли первый российский рекламный ролик! Мало кто знает, что первым роликом принято считать хронику о Кавказском ресторане в Петровском парке в Москве. Этим кадрам, по меньшей мере, 100 лет.

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