В Москве пройдет крупнейшая конференция по продвижению в Telegram — TgConf

TgConf — крупнейшее событие года для всех, кто работает с трафиком и продажами в Telegram. На конференции 20 марта в Москве соберутся более 3 тыс. участников, среди которых рекламодатели, таргетологи, блогеры, маркетологи и представители крупных компаний. Спикерами мероприятия станут более 30 экспертов в области диджитал-маркетинга и продвижения в Telegram.

Основные темы конференции

TgConf ориентирована на профессионалов, занимающихся продвижением в Telegram: владельцев и авторов каналов, специалистов по настройке Tg Ads, менеджеров по посевам и разработчиков Telegram Mini Apps. Участников ждут образовательные сессии, премия TgConf Awards, выставка инновационных решений, активный нетворкинг и, конечно, Afterparty для VIP-гостей.

Участники

Ведущим конференции станет Ярослав Бабушкин — журналист Forbes Russia и автор подкаста «Респиратор Бабушкина». Среди спикеров конференции — практикующие специалисты в своей области, основатели проектов и лидеры мнений, доказавшие свой опыт программному комитету TgConf:

Дмитрий Форман, диджитал-директор компании «Самолет»;

Павел Калюканов, Product Manager TgStat;

Марат Шайхетдинов, CEO Clickise и TgConf;

Илья Селенов, CEO five public, СМО News Media Holding;

Феликс Зинатуллин, основатель «Церебро», топ-1 агентство по бюджетам на посевах во «ВКонтакте».;

Мария Дорвей, основатель рекламного агентства P. Academy, владелец affiliate-команды GTX.

TgConf Awards

В завершение конференции организаторы подведут итоги TgConf Awards и объявят лучшие компании по итогам нескольких номинаций.

Afterparty

Вечеринка пройдет в одном из московских баров в сопровождении известного хедлайнера. Минувший год подарил незабываемую атмосферу с группой «Корни», а в этом году на сцене — звездный артист, имя которого пока держится в секрете.

Организаторы конференции предупреждают о повышении цен с 10 февраля. Приобрести билет по минимальной цене можно на сайте.