Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

DDB Navigator inside
Подкаст «Маркетинг и реальность»

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
28.08.2025 в 17:00

Konami подала заявку на регистрацию товарного знака Silent Hill в России

Японская корпорация намерена защитить права на серию видеоигр по трем классам МКТУ

Японская игровая корпорация Konami подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака серии видеоигр Silent Hill. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные службы.

Заявка была подана 26 августа 2025 года из Японии. Товарный знак регистрируется по трем классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) — № 9, 28 и 41, включая продажу компьютерных программ, программного обеспечения, видео- и аудиозаписей, игр для приставок, аркадных автоматов, настольных и карточных игр.

Согласно базе Роспатента, Konami с декабря 2008 года владеет одним товарным знаком Silent Hill. Срок действия исключительного права на него истечет 28 декабря 2027 года.

Konami основана в 1969 году в Осаке. Первоначально компания занималась ремонтом музыкальных автоматов, но впоследствии стала одним из крупных разработчиков и издателей видеоигр. Среди известных проектов корпорации — Metal Gear, Castlevania и Silent Hill.

Konami Silent Hill МКТУ
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Законы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.