Konami подала заявку на регистрацию товарного знака Silent Hill в России

Японская игровая корпорация Konami подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака серии видеоигр Silent Hill. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные службы.

Заявка была подана 26 августа 2025 года из Японии. Товарный знак регистрируется по трем классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) — № 9, 28 и 41, включая продажу компьютерных программ, программного обеспечения, видео- и аудиозаписей, игр для приставок, аркадных автоматов, настольных и карточных игр.

Согласно базе Роспатента, Konami с декабря 2008 года владеет одним товарным знаком Silent Hill. Срок действия исключительного права на него истечет 28 декабря 2027 года.

Konami основана в 1969 году в Осаке. Первоначально компания занималась ремонтом музыкальных автоматов, но впоследствии стала одним из крупных разработчиков и издателей видеоигр. Среди известных проектов корпорации — Metal Gear, Castlevania и Silent Hill.