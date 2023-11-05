Компания Уоррена Баффета отчиталась об убытке из-за падения акций Apple

Холдинг миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway отчитался об убытке за третий квартал 2023 года в 12,8 млрд долларов. За аналогичный период прошлого года убыток составил 2,8 млрд долларов, следует из финансовой отчетности компании.

Уточняется, что большая часть потерь остается нереализованной, так как холдинг сохранил основную часть своих акций с крупным пакетом ценных бумаг компании Apple.

В документе говорится, что по правилам бухгалтерского учета холдинг включил в свою прибыль всю стоимость инвестиций, а это 341,1 млрд долларов.

Стоимость пакета акций Apple Berkshire Hathaway за квартал снизилась на 20,8 млрд долларов. Однако объем наличных средств компании за третий квартал 2023 года достиг рекордных 157,2 млрд долларов.

Добавим, что в пятницу Apple опубликовала финансовый отчёт по итогам четвёртого квартала 2023 финансового года. Компания зафиксировала снижение квартальной выручки на 1% год к году, до 89,5 млрд долларов. Чистая прибыль корпорации составила 23 млрд долларов.