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21.03.2025 в 11:35

Компания Mindscapes by i.com выпустила Neurobox

Инструмент призван помочь сэкономить рекламные бюджеты

Консалтинговое агентство Mindscapes by i.com представило высокотехнологичный инструмент для исследования потребительских предпочтений — NeuroBox. Это коробочное нейромаркетинговое исследование, определяющее заметность бренда и продукта на баннерах и выявляющее сцены в роликах, которые вызывают желание купить, отметили в пресс-релизе.

Исследовательская группа приглашает в лабораторию респондентов, формирующих микромодель жителей Москвы от 18 до 44 лет. Им показывают рекламные материалы разных брендов, фиксируя их реакции ЭЭГ-шлемом (шлем для электроэнцефалографии) и айтрекером.

В рамках исследований команда проводит комплексный анализ рекламных роликов и баннеров, сочетая нейромаркетинговые и качественные методы. Экономия достигается за счет возможности одновременного исследования нескольких брендов, ориентированных на схожую аудиторию. Накопленный опыт и обширная база данных позволяют формировать бенчмарки по восприятию рекламы.

Екатерина Крайнева, руководитель отдела маркетинговых исследований Mindscapes by i.com:

Мы агрегировали многолетний опыт в исследовательской работе и создали Neurobox. Уверены, этот инструмент сэкономит рынку не один десяток миллионов рублей рекламных бюджетов. Все, что нам нужно от заказчиков, — креативы. А дальше наша команда подскажет, какие моменты можно улучшить.

Исследование проводится на выборке из 40 москвичей 18−45 лет со средним и выше доходом, представляющих активную покупательскую аудиторию. Рекрутинг включает отборочный опрос и проверку данных респондентов. Отчет предоставляется по всей выборке или по заданной целевой группе.

Исследование проходит при помощи специального ЭЭГ-шлема и включает в себя:

  • Запись ЭЭГ-индексов. Показ интересной широкой аудитории ТВ-передачи, прерываемой рекламными блоками (всего шесть роликов в одном блоке).
  • Айтрекинг. Показ баннеров на экране компьютера.
  • Два выходных опроса — после ЭЭГ и после показа баннеров.

Полина Кузнецова, директор отдела инноваций Mindscapes by i.com:

У рынка нейромаркетинга огромный потенциал для роста и с точки зрения качества и уникальности данных, и с точки зрения глубины и точности маркетинговых рекомендаций. Но сегодня барьеры для входа на этот рынок очень высоки как для брендов, так и для исследовательских компаний. Neurobox — решение, которое поможет сделать нейромаркетинговые исследования доступнее, при этом сохраняя тот же уровень глубины, качества сбора и анализа данных.

Нейромаркетинг i.com Neurobox
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