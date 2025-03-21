Компания Mindscapes by i.com выпустила Neurobox

Консалтинговое агентство Mindscapes by i.com представило высокотехнологичный инструмент для исследования потребительских предпочтений — NeuroBox. Это коробочное нейромаркетинговое исследование, определяющее заметность бренда и продукта на баннерах и выявляющее сцены в роликах, которые вызывают желание купить, отметили в пресс-релизе.
Исследовательская группа приглашает в лабораторию респондентов, формирующих микромодель жителей Москвы от 18 до 44 лет. Им показывают рекламные материалы разных брендов, фиксируя их реакции ЭЭГ-шлемом (шлем для электроэнцефалографии) и айтрекером.
В рамках исследований команда проводит комплексный анализ рекламных роликов и баннеров, сочетая нейромаркетинговые и качественные методы. Экономия достигается за счет возможности одновременного исследования нескольких брендов, ориентированных на схожую аудиторию. Накопленный опыт и обширная база данных позволяют формировать бенчмарки по восприятию рекламы.
Екатерина Крайнева, руководитель отдела маркетинговых исследований Mindscapes by i.com:
Мы агрегировали многолетний опыт в исследовательской работе и создали Neurobox. Уверены, этот инструмент сэкономит рынку не один десяток миллионов рублей рекламных бюджетов. Все, что нам нужно от заказчиков, — креативы. А дальше наша команда подскажет, какие моменты можно улучшить.
Исследование проводится на выборке из 40 москвичей 18−45 лет со средним и выше доходом, представляющих активную покупательскую аудиторию. Рекрутинг включает отборочный опрос и проверку данных респондентов. Отчет предоставляется по всей выборке или по заданной целевой группе.
Исследование проходит при помощи специального ЭЭГ-шлема и включает в себя:
- Запись ЭЭГ-индексов. Показ интересной широкой аудитории ТВ-передачи, прерываемой рекламными блоками (всего шесть роликов в одном блоке).
- Айтрекинг. Показ баннеров на экране компьютера.
- Два выходных опроса — после ЭЭГ и после показа баннеров.
Полина Кузнецова, директор отдела инноваций Mindscapes by i.com:
У рынка нейромаркетинга огромный потенциал для роста и с точки зрения качества и уникальности данных, и с точки зрения глубины и точности маркетинговых рекомендаций. Но сегодня барьеры для входа на этот рынок очень высоки как для брендов, так и для исследовательских компаний. Neurobox — решение, которое поможет сделать нейромаркетинговые исследования доступнее, при этом сохраняя тот же уровень глубины, качества сбора и анализа данных.