Нужный товар в нужный момент: как Google прокладывает новый путь к потребителю

Процесс принятия решения о покупке — от знакомства с товаром до его приобретения — изменился и продолжает меняться. Например, обычная женщина тратит 73 дня и взаимодействует с 250 точками контакта (поисковые запросы, просмотры видео и веб-страниц), чтобы купить одну пару джинсов. Она читает несколько блогов, изучает предложения крупных онлайн-магазинов, ищет продавцов неподалеку и смотрит обзоры на YouTube, отмечают в Google.

Сегодня люди взаимодействуют с брендами по множеству новых каналов, делают это значительно чаще и из самых разных мест. В этом им помогают мобильные телефоны. Чтобы остаться на плаву, бренды должны предугадывать желания потребителя и помнить об удобстве пользователя. Независимо от масштаба бизнеса маркетинговые цели остаются прежними: предложить потребителю нужный товар в нужный момент. Инструментам для создания полезной, своевременной и надежной рекламы и было посвящено последнее мероприятие Google Marketing Live 2019. Что компания предложила маркетологам, узнаете из материала Sostav.

Формат Discovery: размещайте рекламу в новых местах

На конференции Google представил объявления Discovery. В этом году доступ к ним получат рекламодатели во всем мире. Это новый способ для контакта с потребителями непосредственно в тот момент, когда они готовы знакомиться с продуктами и услугами.

Особенности и преимущества формата:

Масштабируемая карусель изображений привлекет внимание пользователей, наглядно демонстрирует бренд или товар и хорошо работает во всех сервисах Google: в ленте YouTube, на вкладках «Соцсети» и «Промоакции» в Gmail, в ленте Рекомендаций.

Умение Google определять намерения пользователей в сочетании с эффективной и креативной рекламой и широким охватом позволит бизнесу с большой точностью угадывать желания клиентов и получать необходимый результат.

Огромный охват: в рамках одной кампании объявления Discovery увидят сотни миллионов людей.

Совместное исследование Google и Ipsos показало, что 76% потребителей любят делать неожиданные открытия во время шопинга. А 8% аудитории совершают какое-либо действие, связанное с товаром, в течение 24 часов после знакомства с ним. Они читают обзоры, сравнивают цены или делают покупку. А иногда и предпринимают все сразу.

Объявление-галерея (Gallery Ads): подчеркните достоинства продуктов и услуг

В этом году Google планирует запустить Объявление-галерею (Gallery Ads). Новый формат рекламы предназначен для поиска и позволяет поместить больше контента на страницу с результатами. Сочетая намерения поиска и интерактивный визуальный формат, такие объявления помогают лучше объяснить аудитории, что именно предлагает бренд. Как показали тесты, группа объявлений, включающая одно или несколько объявлений-галерей, обеспечивает в среднем на 25% больше взаимодействий (платных кликов или свайпов), чем самые эффективные объявления, размещенные на странице результатов мобильного поиска.

Товарные объявления-витрины (Showcase Shopping ads): покажите товар лицом

Наглядный формат рекламы позволяет добавить в объявления много изображений. Showcase Shopping размещаются именно там, где люди ищут вдохновение и идеи, в том числе в Google Картинках, в ленте Рекомендаций, а в дальнейшем — и на YouTube.

По последним данным опросов потребителей Google, 50% людей, покупающих что-то в интернете, считают, что изображения помогают им принять верное решение. При этом группа объявлений, включающая одно или несколько объявлений-галерей, обеспечивает в среднем на 25% больше взаимодействий (платных кликов или свайпов), чем самые эффективные объявления, размещенные на странице результатов мобильного поиска.

Обновленные Google Покупки

Компания показала новый интерфейс Google Покупок, позволяющий покупателям погрузиться в мир шопинга и сравнить миллионы товаров из тысяч магазинов. Приняв решение о покупке, пользователь может приобрести товар прямо в Google. Продавцам и брендам новый интерфейс помогает объединить на одной площадке рекламу, товары и процесс покупки.

Покупатели получат персонализированную страницу на вкладке Покупок shopping.google.com, где смогут настроить фильтры по нужным параметрам и любимым брендам, прочитать обзоры и посмотреть видео о товарах. Если, например, человек ищет наушники, он может установить фильтр и видеть только беспроводные наушники нужной марки. Если рядом с товаром изображена голубая тележка, значит покупатель может приобрести его.

Со своей стороны, Google гарантирует простой возврат, в случае задержки с доставкой или несоответствия покупки ожиданиям, а также техподдержку. Для этого были объединены функции Google Express и Google Покупок.

Если пользователь продает что-то на платформе Shopping Actions, то его товары автоматически попадут в новую систему, сочетающую возможности Покупок, Google.com и Ассистента. До конца года Google планирует расширить эту систему и включить другие площадки, в том числе YouTube и Google Картинки.

Плавный переход на мобильные приложения

Для поиска новых клиентов и выстраивания отношений с уже существующими очень важно направлять их на нужные страницы. Поэтому в течение следующих нескольких недель Google разрешит размещать «глубокие ссылки» на приложения в Google Рекламе и введет более надежную систему отчетов для веб-ресурсов и приложений. Переходя по ссылке из объявления на странице Поиска, Покупок или КМС, пользователи будут попадать в нужный раздел мобильного приложения (если оно уже установлено). Это значит, что клиенты сразу смогут совершить желаемое действие (сделать покупку, заказать билеты или доставку еды) тем способом, который предпочтителен для конкретного бренда. Такой подход помогает рекламодателю лучше понять потребности пользователей и измерить результаты. По предварительным оценкам, в среднем «глубокие ссылки» на приложения приводят к росту коэффициента конверсии в два раза.