После блокировки Viber мошенники начали распространять поддельные приложения

Мошенники стали использовать блокировку Viber для обмана россиян. Они распространяют фейковые приложения, VPN-сервисы и инструкции, которые якобы помогают восстановить доступ к мессенджеру. При этом ресурсы заражены вредоносным софтом или мошенники применяют их, чтобы украсть персональные данные. Об этом РИА Новости сообщил Виктор Иевлев, руководитель отдела информационной безопасности группы компаний «Гарда».

Эксперт напомнил, что использование непроверенных сервисов может привести к установке программ-шпионов и утечке конфиденциальной информации.

В середине декабря Роскомнадзор ограничил доступ к Viber из-за нарушения требований российского законодательства к организаторам распространения информации и размещения противоправных сведений.

По данным Mediascope, в ноябре Viber был на третьей строчке среди мессенджеров по популярности в РФ. Лидировали WhatsApp и Telegram. В отчетный период Viber ежемесячно пользовались 26% россиян, пишет РБК.