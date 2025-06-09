Комитет Госдумы поддержал поправки о продлении нулевой ставки НДС для гостиниц

Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал ко второму чтению поправки о продлении до 31 декабря 2030 года нулевой ставки налога на добавленную стоимость (НДС) для гостиничного бизнеса. Об этом пишет ТАСС.

Нулевая ставка НДС для гостиниц и других объектов размещения туристов действует до 30 июня 2027 года. Инициатива властей позволит стимулировать развитие внутреннего туризма.

Также в поправках прописано увеличение с 2 млрд до 3 млрд руб. максимального порога доходов предприятий общепита, при котором они освобождаются от уплаты НДС.

Кроме того, предлагается увеличить с 50 тыс. до 1 млн руб. необлагаемую НДФЛ и страховыми взносами материальную помощь работодателя, которую он оказывает сотруднику в связи с рождением ребенка. Бизнес сможет включать эти траты в состав внереализационных расходов, которые учитываются при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций.

Ранее сообщалось, что ФНС может начать проверки владельцев заведений общепита и салонов красоты. Причиной могут стать подозрения в теневой занятости сотрудников компаний.