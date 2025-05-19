ФНС может начать проверки владельцев заведений общепита и салонов красоты

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала массовые проверки владельцев пунктов выдачи заказов маркетплейсов из-за подозрений в теневой занятости их сотрудников. Речь идет о случаях, когда работники присутствуют на рабочих местах, но официально не трудоустроены. Как отмечают эксперты, «под прицелом» ФНС могут оказаться предприятия общепита и розничной торговли, а также салоны красоты. Об этом сообщают «Ведомости».

По словам основателя учебного центра Biznesinalogi Евгении Мемрук, особенно подозрительно выглядят случаи, когда у предпринимателя есть патент, но официально не числится ни одного сотрудника. «Очевидно, что в салоне работают мастера. Такие случаи — сигнал для проверяющих», — отмечает эксперт.

Несмотря на активность налоговых органов, доказать факт неоформленного найма через суд — задача непростая. По словам Мемрук, инспекторы чаще надеются, что предприниматели сами уточнят свои обязательства, опасаясь последствий и доначислений. При этом внимание уделяется не только проверкам на местах, но и анализу косвенных признаков, в том числе соответствия доходов и расходов в декларациях.

По оценке профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, проблема теневой занятости наиболее остра в таких отраслях, как розничная торговля, общепит, туризм и салоны красоты, особенно вне крупных городов. Также в зоне риска — курьерские службы и логистические центры. Однако, как подчеркивает эксперт, инструментарий налоговиков в этой сфере пока остается ограниченным.

Ранее сообщалось, что налоговые органы усилили контроль за сотрудниками ПВЗ из-за подозрений в теневой занятости. По данным бухгалтеров и юристов, работающих с предпринимателями, в ФНС подозревают уклонение от уплаты страховых взносов и НДФЛ.