Сайты комитетов Госдумы перейдут на единый дизайн

Госдума намерена провести масштабное обновление своей IT-системы. Сейчас там ищут подрядчика «по доработке и развитию специального программного обеспечения интернет-ресурса». Стоимость работ составит 2 млн руб., сообщают «Ведомости».

Начальник отдела пресс-службы Госдумы Виктория Рожкова пояснила, что речь идет о создании единой платформы, на которой будут работать все сайты комитетов и комиссий. Платформа предполагает унификацию этих сайтов, перевод их на единый шаблон и дизайн. Контент сайтов будут формировать сами комитеты и комиссии. Изменения не коснутся также основного сайта Госдумы.

Необходимость изменения сайтов возникла после того, как в Госдуме с началом работы VII созыва изменилось число фракций, комитетов и комиссий, их функционал и названия. Сейчас все они функционируют разрозненно, каждый комитет самостоятельно создавал себе сайт по своему усмотрению, получая только рекомендации по универсальной навигации ресурсов.

Переход на унифицированную платформу — это палка о двух концах, полагают эксперты, опрошенные изданием. Если сайты всех комитетов будут размещены на единой платформе, то её безопасности будет уделяться больше внимания, считает бизнес-консультант по безопасности компании Cisco Алексей Лукацкий. Однако, взломав эту платформу один раз, злоумышленники получат доступ к сайтам сразу всех комитетов.

Напомним, в 2018 году начался переход всех государственных интернет-ресурсов на единый дизайн. Минкомсвязи вышло с инициативой создания и последовательного введения единых стандартов госсайтов.