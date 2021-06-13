Базз Лайтер на орбите и часы из метеорита: зачем маркетологам нужен космос

60-летие полета Юрия Гагарина в космос, регулярные информационные поводы от Илона Маска и Джеффа Безоса,проекты госкорпорации «Роскосмос» и Минпросвещения РФ — все это постоянно подогревает интерес к индустрии. А там, где интерес, есть и коммерческий успех. генеральный директор компании «Просто Космос» Алла Разуваева рассказала, почему даже с такой историей мы воспринимаем космос как что-то новое, а также как бизнес использует его в своих целях.

Космос не только для избранных

Космос стал жить по правилам рынка. Вместо засекреченных пусков времен гонки вооружений прямые трансляции на YouTube и анонсы в Twitter. Вместо формальных сухих сводок новостей — сочные рассказы от главных лиц коммерческого освоения космоса с первых двух строчек мирового рейтинга Forbes. Теперь мы вспоминаем про полеты на орбиту не только 12 апреля и живем с ощущением, что космос рядом. А еще мы глубоко убеждены — это один из основных путей дальнейшего развития человеческой цивилизации.

Космос стал ближе не только информационно — в обозримом будущем побывать там смогут и непрофессионалы. И это будущее уже наступило — 20 июля ракета NewShepard отправится с туристами на борту, 5 октября для съемок в фильме «Вызов» на МКС полетят актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Космос перестал быть чем-то для избранных, к нему стало проще прикоснуться. Отсюда и интерес.

Причем интерес всемирный. Причины — в глобализации и информационных потоках, которые делают язык и символы массовой культуры универсальными. К тому же доступ к технологиям космоса имеют многие страны: колоссальное развитие в Китае, из ОАЭ скоро полетит на МКС второй космонавт, Тунис запустил на космическую орбиту свой первый спутник в марте 2021 года и так далее.

По-настоящему космические товары

Несмотря на постепенно стирающуюся границу, космос все еще ассоциируется с технологиями, высоким качеством, успехом и превосходством. Отсюда логичное стремление брендов и корпораций использовать тему космоса для коммуницирования лидерских позиций и достижений вне зависимости от ниши.

Часы Omega Speedmaster, побывавшие на Луне в рамках миссии Аполло-8, до сих пор являются основой сразу для нескольких линеек Omega. Здесь и прямые реплики, и версии из золота, и усовершенствованные модели с новыми технологиями, и фантазийные хронометры с рельефом спутника Земли в линейке DarkSideoftheMoon.

Соусы «Махеевъ» регулярно оказываются на борту МКС. В прошлом году грузовой корабль DragonSpaceX CRS-20 доставил на орбиту 1 509 кг разнообразного груза и продуктов, в составе которых традиционно были фруктовые и ягодные джемы, аджика, горчица, хрен и кетчуп торговой марки «Махеевъ». Фотоподтверждений информации тоже достаточно.

Игрушечный астронавт Базз Лайтер из мультфильма «История игрушек» студии Pixar провел на орбите целых 458 дней и помогал определить момент во время взлета, когда гравитация ослабевала. Во время старта он просто висел на веревке над приборной панелью, а когда сила притяжения Земли переставала действовать на корабль, Базз начинал парить в воздухе. Рекорд повысил продажи мерча «Истории игрушек».

В 2018 Илон Макс запустил в космос спортивную Tesla Roadster в качестве полезной нагрузки тестовой миссии ракеты FalconHeavy. Красная машинка с астронавтом-манекеном на борту — один из самых популярных имиджей на сувенирке Tesla.

Производители активно используют и «дары» космоса. Ювелирная отрасль, где наибольшую ценность представляют редкие или единственные в своем роде драгоценные камни, выпускает коллекции с инкрустированными в изделия метеоритами. Существует даже международная ассоциация коллекционеров метеоритов, которая может подтвердить достоверность происхождения камней.

Коллаборации с космосом

У брендов, примеры которых представлены выше, есть реальные основания говорить о связи с космосом — у их продукции было конкретное функциональное назначение или космическое происхождение. Но можно вспомнить примеры и исключительно коммерческих коллабораций:

Ещё в 80-е Coca-Cola и Pepsi соперничали между собой за звание лучшей газировки для членов экипажей шаттлов.

Авиакомпания S7 дважды выпустила имиджевые проекты, связанные с космосом. Первый громкий кейс — клип, полностью снятый в невесомости, на песню группы OKGo. Потом — рекламный ролик «Земля — лучшая из планет», где российский космонавт обращается ко всем землянам.

Сеть отелей Double Treeby Hilton будет выпекать печенье для своих отелей на борту международной космической станции и так далее.

Подобные кейсы запоминаются надолго и позволяют «перекричать» информационный шум из традиционной рекламы: роликов, билбордов, радио. И хоть они имеют высокий порог входа из-за дороговизны проектов, это обычно окупается и позволяет создать устойчивое восприятие бренда. С другой стороны, простая бездоказательная декларация о своем продукте в духе «Это просто космос!» уже не работает.

С коммерциализацией космоса вариантов рекламных интеграций станет больше. Все-таки до недавнего времени космонавтика была государственной сферой практически везде. Государственные космические агентства серьезно озабочены темой brandsafety и внимательно относятся к выбору рекламных коллабораций. С компаниями в частных руках вариантов больше.

Пока что мы можем наблюдать за становлением новой подотрасли, которая вот-вот сделает существенный шаг вперед. Скорее всего, в ближайшее время будут разработаны механизмы для регулирования космической рекламы.

Космос впечатлений

Под космическими товарами стоит подразумевать не только мерч и еду из тюбиков, но и новые интерактивные форматы впечатлений. Они развиваются на фоне тренда на осознанное родительство и воспитание детей, когда с малых лет родители стараются прививать целеустремленность, любознательность, лидерские качества и умение взаимодействовать в команде. Лучшим примером для этого служит профессия космонавта. К тому же у России есть прекрасный образ Юрия Гагарина.