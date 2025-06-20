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20.06.2025 в 17:45

Коллаборация программы «Центральное телевидение» на НТВ и ИИ-помощника GigaChat от Сбера

Русскоязычная нейросеть выступит соведущим телепередачи

Новый сезон информационно-развлекательного шоу НТВ «Центральное телевидение» с Вадимом Такменёвым будет выходить в сотрудничестве с ИИ-помощником GigaChat от Сбера. Об инновационной коллаборации и стратегическом партнерстве объявили генеральный директор Телекомпании НТВ Алексей Земский и старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев на сессии «Медиареволюция: как современные технологии повлияют на телевизионный и OTT-видеоконтент» в рамках ПМЭФ-2025.

По словам представителей телеканала, впервые на российском ТВ ИИ-помощник придет на помощь редакции «Центрального телевидения» — он выступит в роли полноценного соведущего и проведет эфир вместе с Вадимом Такменёвым: определит самые интересные темы недели, поможет с визуальным оформлением студии и новостных сюжетов. Также в программе будет специальная рубрика, где зрителям покажут наглядные примеры, как можно использовать GigaChat в повседневной жизни.

Алексей Земский, генеральный директор НТВ:

Мы одними из первых в стране начали использовать AR-технологии в ежедневных выпусках «Сегодня в Москве», у «Центрального телевидения» около пяти лет есть своя VR-студия, а ещё мы активно применяем нейросети для ремастеринга и апскейла архивного контента. И сегодня мы делаем большой шаг вперед и начинаем использовать искусственный интеллект в качестве полноценного участника нашего новостного хита. В новом сезоне «Центрального телевидения» GigaChat от Сбера предстанет в роли соведущего Вадима Такменёва, а также в роли помощника редакции и эксперта.

На наш взгляд, сотрудничество с ИИ-помощником ускорит производственные процессы и позволит нам оперативнее анализировать информационную повестку. Это уникальный опыт как для НТВ, так и для всего российского телевидения. Мы убеждены, что будущее медиаконтента — в синергии человека и технологий, и мы, как телеканал, стоим на передовой этих перемен.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка:

Интеграция GigaChat в одну из самых популярных новостных ТВ-программ телеканала является логичным продолжением нашего сервиса и знаменует собой принципиально новый этап развития отечественного телевидения. Наш искусственный интеллект — незаменимый эксперт в широком круге областей, который поможет сделать формат телепередачи ещё более увлекательным. Это способствует вовлечению аудитории в диалог с телеканалом, и как итог открывает перед нами огромные перспективы развития медиаиндустрии и взаимодействия с аудиторией. Сфер практического применения GigaChat с каждым днем все больше, и мы надеемся, что каждый зритель сможет познать этот удивительный мир передовых технологий.

Вадим Такменёв, автор и ведущий программы «Центральное телевидение»:

Для нас коллаборация с GigaChat — не просто технологический эксперимент, а осознанный шаг в будущее телевидения. Мы всегда стремились быть на шаг впереди — по форме программы, ее содержанию и формату общения с нашей аудиторией. Интеграция искусственного интеллекта усилит глубину анализа новостной повестки, расширит доступ к информации и позволит нам по-новому подавать информационный контент. Добро пожаловать в творческую команду «Центрального телевидения» — теперь мы вместе будем показывать события, которые обсуждают, и людей, о которых говорят!

Сбер GigaChat
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