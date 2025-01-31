В Санкт-Петербурге начал работу первый алко-секс-шоп

В Санкт-Петербурге открылся магазин Love & Wine (LW) — совместный проект производителя алкогольных напитков Ladoga, предоставившего свою франшизу, и импортера интимных товаров «Х-Маркет». Об этом пишет издание «Новый проспект».

Название алко-секс-шопа LW является аббревиатурой сети винотек Ladoga Wine. Торговую точку открыли на базе одного из старейших интим-магазинов Санкт-Петербурга розничной сети «Эробутик», входящей в «Х-Маркет».

Площадь алко-секс-шопа составляет 130 кв. м. В одном помещении продают товары для взрослых, в другом — спиртные напитки.

Первый в России алко-секс-шоп открыли в 2022 году в Ростове-на-Дону. Торговая точка получила название «Монополь» (так назывался Ladoga Wine до ребрендинга) и разместилась в помещении магазина «Бутик для двоих», входящего в «Х-Маркет».

Сейчас идут переговоры о запуске проекта Love & Wine в Москве, Саратове, Самаре и Новосибирске.