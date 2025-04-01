Количество магазинов крупных продуктовых сетей превысило 126 тысяч

В 2024 году в России число магазинов 200 крупнейших продуктовых сетей, предлагающих товары повседневного спроса, увеличилось на 9,3% в годовом выражении, до 126,4 тыс. Совокупная торговая площадь магазинов выросла на 6%, до 39,6 млн кв. м. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Infoline.

Чистый прирост торговых площадей с учетом закрытых магазинов снизился на 7,7%, до 2,23 млн кв. м. Темпы открытия новых торговых точек сокращаются из-за высокой ключевой ставки (сейчас равна 21%), дефицита кадров и усиления конкуренции за локации.

Ретейлеры уменьшают количество крупноформатных объектов, в том числе гипермаркетов, и смещают фокус в сторону малых форматов. Так, средняя площадь магазина за год сократилась на 3%, до 313,5 кв. м.

По словам экспертов, большая часть открывающихся в настоящее время торговых точек — это дискаунтеры и магазины у дома, расположенные в шаговой доступности и предлагающие покупателям свежую готовую продукцию.

Площадь магазина у дома, как правило, составляет 350 кв. м, дискаунтера — от 300 до 1,5 тыс. кв. м, супермаркета — 2,5 тыс. кв. м, гипермаркета — от 4 тыс. до 20 тыс. кв. м.

Прирост торговых площадей X5 Group в 2024 году снизился на 22% в годовом выражении, до 856,3 тыс. кв. м, «Ленты» — на 24%, до 1,6 млн кв. м, «Бристоля» — на 67%, до 31,9 тыс. кв. м. У «Магнита» общая площадь магазинов выросла на более чем на 20%, до 584,2 тыс. кв. м, у «Красного & белого» — на 3,4%, до 261,2 тыс. кв. м.

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