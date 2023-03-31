Треть компаний малого и среднего бизнеса не хотят маркировать рекламу до введения штрафов

Треть компаний малого и среднего бизнеса (37%; СМБ) не планируют маркировать рекламу, пока не введут штрафы, выяснили специалисты Коkос Group (результаты исследования есть в распоряжении Sostav).

Согласно результатам опроса, большая часть (86%) респондентов заявили, что знают о новом законе и понимают, что именно и как нужно маркировать. 9% опрошенных ничего не слышали о новых правилах, а ещё 5% участников опроса, если и встречали новости по теме маркировки рекламы, то «не запомнили, в чем суть».

Специалисты Коkос Group отмечают, что 78% респондентов «так ничего не предприняли с целью исполнения предписаний». 10% представителей малого и среднего бизнеса даже нашли на этот функционал сотрудника, который будет заниматься вопросами маркировки, а 12% участников опроса обратились за помощью в специализированные компании.

Более трети опрошенных (37%), не планируют маркировать рекламу, пока Роскомнадзор (РКН) и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не начнут штрафовать. Только 17% компаний планируют решать вопрос с маркировкой собственными силами, выделив ответственного сотрудника. 42% представителей СМБ обратятся к сторонним экспертам или наймут консультанта.

4% опрошенных уверены, что все вопросы, связанные с маркировкой рекламы, должны взять на себя рекламные сервисы.

Евгений Халин, директор по продуктам Коkос Group: Прошло уже более полугода со дня вступления в силу закона о маркировке рекламы. На сегодняшний день действительно большой процент компаний не собираются ничего предпринимать, так как они не до конца осознают риски, которые связаны с отсутствием маркировки рекламы. Однако государство всё это время накапливает данные о рекламе, о финансовых потоках, связанных с рекламой. И уже сейчас, если компания не маркирует рекламу, — значит нарушает закон. Есть вероятность, что государство не будет выставлять штрафы за прошедшие периоды, но пристальное внимание такие компании к себе точно вызовут.

В Коkос Group отмечают, что полученные в ходе опроса данные свидетельствуют о том, что компании СМБ-сегмента лучше понимают необходимость маркировать рекламные инструменты, связанные с понятием «баннеры».

Например, 89% из использующих контекстную рекламу респондентов знают, что она подлежит маркировке. 86% компаний-респондентов, продвигающихся через таргетированную рекламу, также осознают необходимость маркировки. 92% заказчиков медийной рекламы понимают, что эта рекламная активность тоже попадает под действие нового закона.

Похожая ситуация, по словам специалистов Коkос Group, с посевами и PR-статьями в силу широкого освещения проблематики этих каналов в контексте закона — 77% и 93% соответственно. При этом только 8% компаний, продвигающих в поисковых системах, считают, что SEO подлежит маркировке. 38% опрошенных, использующих email-маркетинг и push-рассылки, ошибочно уверены, что на этот инструмент тоже распространяются новые правила.

Ранее РКН и ФАС решили отложить введение штрафов за неисполнение требований о маркировке интернет-рекламы, которые планировалось ввести с 1 марта 2023 года.