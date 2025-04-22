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22.04.2025 в 15:30

Kokoc Group запустил программу поддержки для российских компаний

Она охватывает такие аспекты выхода, как особенности налогообложения и анализ тенденций в сфере маркетинговых технологий

После изменения глобальной экономической ситуации в 2022 году многие российские компании были вынуждены переориентироваться с западных рынков на страны Азии и Ближнего Востока. Особенно перспективными направлениями стали Индия и Индонезия. На сегодняшний день индийский рынок — один из самых быстрорастущих, что подтверждается планами Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) инвестировать 100 млрд рублей в российские компании, планирующие реализовывать проекты в Индии. Параллельно растет товарооборот между Россией и Индонезией, делая эту страну также привлекательной для российского бизнеса. Индия и Индонезия стали первыми странами, для которых стартовала программа Kokoc Explore. В будущем география программы будет расширяться. Подробностями пресс-служба Kokoc Group поделилась с Sostav.

Ольга Алексеева, директор по партнерствам Kokoc Group:

Партнерство — часть ДНК Kokoc Group. Мы не просто выстраиваем коммерческие отношения, а стремимся создавать общую ценность. Накопив значительный опыт международной экспансии, мы решили делиться им бесплатно с партнерами, понимая, что их успех напрямую способствует нашему росту.

В 2024 году Kokoc Group трансформировал свой бизнес в платформенную модель. Благодаря сотрудничеству с международным партнером Kit Global, компания наработала опыт запуска и масштабирования бизнеса на зарубежных рынках. Совместно с партнером Kokoc Group представил Kokoc Explore, образовательную программу для партнеров, которые стремятся к развитию на зарубежных рынках.

Ольга Алексеева, директор по партнерствам Kokoc Group:

Для нас крайне важно долгосрочное сотрудничество, открытость к инновациям и способность гибко адаптироваться к требованиям локальных рынков. Именно эти качества мы ценим в партнерах и помогаем им развивать через нашу программу

Kokoc Group Экспансия HRTech AdTech MarTech
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