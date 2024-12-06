Кофе с музыкой, каши на завтрак и подарки кошке: тест необычных адвент-календарей

Каждый год бренды выпускают адвент-календари для создания праздничного настроения. Как правило, адвент-календарь — это красивая коробка с открывающимися окошками под каждую дату,

где лежат небольшие подарки. Смысл календаря — каждый день нужно открывать по одной ячейке и забирать презент до наступления праздника. Такой подарок стал популярным не только среди детей,

но и среди взрослых.

С помощью решения Product Idea на платформе Fastuna Tiburon Research протестировали три необычных идеи для адвент-календаря и выяснили, насколько они нравятся людям, а также считают ли россияне такой календарь полноценным подарком на Новый год.

Как проходило тестирование

Что тестировали. 3 идеи адвент-календаря:

Музыкальный новогодний адвент-календарь с кофе.

Новогодний адвент-календарь с наполнителями для каши на завтрак.

Новогодний адвент-календарь с лакомствами для кошек.

Кого опросили. 300 мужчин и женщин в возрасте 18−60 лет, проживающих в городах России с населением от 1 миллиона человек.

Всем по адвенту

Если говорить в целом про формат адвент-календаря, то 86% людей считают, что он создает новогоднее настроение. В качестве полноценного подарка его оценивают 73% людей. А в качестве дополнения к основному подарку — 85%. Тут можно смело говорить, что адвент-календарь — отличный новогодний подарок как в качестве основного, так и в качестве дополнительного, и брендам нужно смотреть в эту сторону.

Чуть меньше трети дарили адвенты близким, знакомым или покупали для себя. Если дарили или покупали, то почти треть из них были со сладостями, шоколадом (29%), на втором месте по популярности идут календари с косметикой (20%). За ними идут адвенты с игрушками (6%).

Однако нужно отметить, что были и респонденты, которые не понимают, что такое адвент-календарь и могут путать их с обычными:

«Рождественские православные календари». — Женщины, 48

«Настольный календарь». — Мужчины, 40

Результаты теста

Все 3 идеи адвент-календаря получили отличную общую оценку по сравнению с тестами других идей на платформе Fastuna. Людям понравилась идея создавать себе праздничное настроение различными способами.

Кофе под музыку — уже праздник

Музыкальный новогодний адвент-календарь с кофе

В новогоднем наборе вас ждут 18 дрип-пакетов с разнообразными сортами кофе и музыкой. Создать новогоднее настроение теперь очень просто! Начиная с 15 декабря, открывайте ячейки, сканируйте QR-код, выбирайте удобный музыкальный сервис и включайте трек, заваривайте ароматный кофе и наслаждайтесь атмосферой праздника!

Если смотреть результаты детальнее, то музыкальный адвент-календарь с кофе оценили лучше всех. Оценки по всем показателям находятся в категории «Отлично». Люди посчитали это очень новогодней идеей, которая поможет создать настроение. Многие отметили, что готовы сами воспользоваться адвентом, так как любят кофе.

Мужчина, 32 Кофе пить под музыку лучше, чем без. Вызывает праздничное настроение. Мотивирует воспользоваться этим. Женщина, 60 Люблю кофе в принципе. И порадовать себя новогодним маленьким чудом тоже хорошая задумка. Женщина, 20 В преддверии нового года это очень интересное занятие, ожидать наступающий год гораздо интереснее когда появляются такие маленькие, но очень уютные занятия".

Каждый день новый вкус

Новогодний адвент-календарь с наполнителями для каши на завтрак

С помощью календаря можно создать 31 вкусный завтрак. В ячейках находятся разные топпинги. Среди них — клубника, абрикос, смесь малины и черники, медовые гранулы, чернослив, персик, кокосовая стружка и другие. Можно каждый день пробовать что-то новое и поднимать себе настроение перед предстоящими праздниками.

Оценки идеи адвента с наполнителями для каши на завтрак тоже почти все в «зеленой» зоне. Только параметры «Актуально» и «Расскажу другим» получили оценку «Хорошо». Респондентам нравится возможность разнообразить свой завтрак и добавить новогодней атмосферы таким необычным способом.

Женщина, 29 Отличная идея, так как все понятно и в течение долгого времени можно составлять разнообразное и полезное меню для утренних завтраков для всех членов семьи, согласно предпочтениям, открывать новые вкусы, экспериментировать. Женщина, 47 Приятно в декабре начинать утро со вкусной каши с разными топингами. Понравится детям. Мужчина, 40 В Новый год всегда должно происходить что-то интересное.

Кошек тоже нужно удивлять

Новогодний адвент-календарь с лакомствами для кошек

За каждым окошком — натуральные вкусности, которые порадуют питомца: «мини-стрипсы» с индейкой, «кусочки» из курицы с яблоком, «мини-стрипсы» из курицы, «мини-стрипсы» из утки. Календарь подходит для кошек и котят старше 3-х месяцев. Всего внутри 24 окошка с лакомствами. Пусть ваша кошка тоже почувствует праздничное настроение! Открывайте каждый день и радуйте своего любимца.

Адвент-календарь с лакомствами для кошек также попал в «Зеленую зону» практически по всем показателям. Но как и в идее с кашами два параметра «Актуально» и «Расскажу другим» получили оценку «Хорошо», а вот параметр «Воспользуюсь» попал в «Средне». Людям понравилась возможность радовать своих животных в праздники.

Мужчина, 35 Кошки тоже любят праздники и получать удовольствие в эти дни. Удачная идея порадовать питомца праздничными вкусностями. Я бы хотел так радовать питомца. Идея хорошо передает чувство праздника, поднимает настроение. Женщина, 28 У меня есть котик. Я бы купила такое, он любит лакомства.

У опрошенных есть сомнения по поводу стоимости такого адвент-календаря, так как, зачастую, такие календари обещают выгодное предложение по приятной цене.

Женщина, 37 Не думаю, что стала бы покупать такой календарь коту. Коту можно просто купить разные лакомства, думаю в календаре это будет дороже за счет упаковки. Женщина, 25 Я бы посмотрела на это в видео, типа распаковки или обзора, но скорее всего не купила бы, смотря какая цена.

Также некоторые люди отметили, что такой календарь подойдет и детям, у которых есть питомцы: