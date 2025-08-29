Книжные магазины распродают произведения иноагентов перед вступлением в силу нового закона

Крупные московские книжные магазины и популярные онлайн-площадки распродают оставшиеся экземпляры произведений авторов, признанных в России иноагентами. Об этом сообщает ТАСС. Журналисты агентства выяснили, что в нескольких торговых точках книги уже закончились, а новые поступления не планируются.

В отдельных сетях книги иноагентов еще доступны, но с сентября их полностью изымут из продажи. Сотрудники магазинов отмечают, что произведения помечены специальной информацией для покупателей.

Российский книжный союз напомнил, что с 1 сентября вступает в силу закон, запрещающий иноагентам заниматься просветительской и образовательной деятельностью. Наряду с этим магазины, реализующие их произведения, лишаются права на государственную поддержку.

Они не смогут иметь статус социального предпринимателя, поставлять книги в школы и библиотеки, а также получать поддержку муниципалитетов по аренде, рекламе и софинансированию издательских программ.

Сотрудники магазинов отмечают высокие скидки на оставшиеся книги иноагентов — до 30−50%. По словам одного из них, книг иноагентов на складах больше нет, они были отозваны в связи со сложившейся ситуацией.