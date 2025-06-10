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10.06.2025 в 07:20

Книжные магазины просят поддержку государства

Они требуют прекратить демпинг маркетплейсов

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Ассоциация книгораспространителей (АСКР) предложила ограничить ценовую конкуренцию между онлайн- и офлайн-магазинами. Исправить ситуацию помогло бы внесение мер поддержки книжных магазинов в законопроект «О платформенной экономике». Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на соответствующее письмо ассоциации.

Так, по данным организации, оборот книжной розницы в первом квартале вырос лишь на 1,1% за счет роста цен, тогда как продажи в экземплярах упали на 6,4%. Доля розничных магазинов в продажах книг сократилась до 38%.

В ассоциации связывают ситуацию с демпингом маркетплейсов, где цены могут быть ниже на 30−70%. На офлайн рознице также сказывается рост затрат и падение рентабельности бизнеса, острый дефицит кадров и падение покупательной способности.

Напомним, в апреле ассоциация уже обращалась в ФАС с просьбой вмешаться. Представители книжной отрасли указывают на то, что у интернет-магазинов меньше издержек на аренду и налоги, что позволяет им устанавливать более низкие цены.

книжные магазины
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