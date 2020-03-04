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04.03.2020 в 10:55

Книжная сеть «Читай-город — Буквоед» планирует потратиться на открытие сувенирных магазинов

В России уже работают семь точек под названием «Гоголь-моголь»

Книжный ритейлер «Читай-город — Буквоед» планирует в течение ближайших трех-пяти лет открыть до 100 магазинов собственной сувенирной сети «Гоголь-моголь», пишет «Коммерсант». Пока в России работает всего семь точек, они находятся в Москве, Саратове и Новосибирске. Прямыми конкурентами новой сети являются Modi, Miniso и Mumuso.

В ближайшее время «Читай-город» откроет еще три объекта в Санкт-Петербурге и Сочи. Сама компания говорит, что открытие одного магазина площадью до 250 м2 обходится ей в 10 млн рублей. Это значит, что запуск 100 магазинов может потребовать 1 млрд рублей. Средний чек в магазинах сети «Гоголь-моголь» составляет порядка 700 рублей.

Напомним, ранее компания «Красный куб» объявила о закрытии франчайзинговой части в связи с невыполнением финансовых обязательств рядом партнеров, которых компания кредитовала на протяжении долгих лет.

Читай-город—Буквоед Гоголь-моголь
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