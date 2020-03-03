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03.03.2020 в 08:40

«Красный куб» не планирует уходить с рынка

Компания пояснила, что часть магазинов будет закрыта из-за долгов франчайзи

Компания «Красный куб» не собирается закрывать розничное направление, пишет издание ТАСС со ссылкой на представителя сети. Решение о закрытии именно франчайзинговой части было принято в январе 2020 года в связи с невыполнением финансовых обязательств рядом партнеров, которых компания кредитовала на протяжении долгих лет.

Эта ситуация вынудила компанию разослать партнерам письмо, уведомляющее о прекращении сотрудничества, которое и попало в сеть. Также около года назад сеть сделала ставку на увеличение доли онлайн-продаж, как наиболее современного и перспективного канала сбыта.

Информация, что сеть магазинов «Красный куб» покидает рынок, появилась еще вчера. Сообщалось, что компания не выдержала конкуренцию с онлайн-площадками и более современными концепциями.

О том, что «Красный куб» прекращает работу, стало известно из обращения компании к своим франчайзи. Сеть больше не может работать по авансовой системе и кредитовать партнеров, в связи с чем расторгает договор комиссии. Компания освобождает помещения в Москве и регионах, с марта 2020 года перестает работать бонусная программа сети.

красный куб
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