Ключ к успешному взаимодействию пользователей и приложений

Современный рынок мобильных приложений развивается стремительно. Новые технологии, тренды и подходы появляются регулярно, но одно остается неизменным — удобство использования. Чем проще и понятнее приложение, тем выше его эффективность. Виктория Дудукина, дизайнер-аналитик UX/UI в Zen Mobile Agency рассказала Sostav, как создать приложение, которое будет отвечать интересам пользователя и бренда.

Мы живем в мире, где внимание пользователей рассеивается на сотни уведомлений, сообщений и внешних раздражителей. Если приложение требует времени на изучение или вызывает вопросы, человек с высокой вероятностью закроет его и больше не откроет.

Простота интерфейса — не синоним примитивности. Это про удобство, скорость и интуитивное взаимодействие. Хороший интерфейс не требует инструкций — он работает так, как ожидает пользователь. Именно удобство часто становится решающим фактором при выборе между несколькими похожими сервисами.

Разберем основные принципы, которые помогут улучшить взаимодействие пользователя с мобильным приложением, повысить его лояльность и увеличить целевые действия.

Уберите лишнее

Частая ошибка при разработке интерфейса — перегруженность экрана элементами. Иконки, кнопки, баннеры, всплывающие окна могут превращать взаимодействие в квест, где пользователь ищет нужный элемент среди десятков ненужных.

Каждый элемент на экране должен иметь смысл. Если кнопка, текст или картинка не помогают пользователю выполнить целевое действие, их стоит убрать.

Пример: в приложениях для заказа еды на главном экране часто размещают акции, рекомендации, категории блюд. Если таких элементов слишком много, пользователь теряется. Хороший интерфейс — тот, где нужное действие совершается интуитивно и быстро.

Совет: посмотрите на свой интерфейс и спросите себя — какие элементы можно убрать, не нарушив функциональность?

Сделайте навигацию предсказуемой

Когда пользователь открывает новое приложение, его мышечная память автоматически ищет привычные элементы управления. Если кнопки меню находятся в неожиданных местах или значки не соответствуют их функциям, это вызывает недоумение.

Пример: если корзина в интернет-магазине размещена глубоко в категориях, пользователь не сможет быстро найти ее.

Навигация должна быть единообразной:

Основные кнопки и меню — должны быть расположены на основании анализа целевой аудитории и на основании паттернов пользовательского пути.

Иконки должны идеально описывать функцию, которую они означают.

Логика переходов между экранами должна быть понятной.

Если пользователь не может с первого раза понять, как вернуться на предыдущий экран или где найти нужный раздел, интерфейс нуждается в доработке.

Используйте интуитивные жесты

Жесты — один из самых естественных способов взаимодействия с приложением. Люди привыкли к свайпам, касаниям, двойным нажатиям. Они помогают упростить навигацию и ускорить выполнение действий.

Примеры хороших решений:

Свайп влево — удалить сообщение.

Щипок двумя пальцами — уменьшить/увеличить картинку.

Долгое нажатие — вызвать дополнительное меню.

Но есть важное правило: жесты не должны заменять базовую навигацию. Они должны быть дополнительным инструментом, а не основным.

Если приложение использует уникальные жесты, о них стоит сообщить пользователю через короткие подсказки.

Оптимизируйте размеры кнопок

Слишком маленькие кнопки раздражают. Если пользователю приходится прицеливаться, чтобы нажать на нужный элемент, это создаёт дискомфорт.

Критерии удобных кнопок:

Они достаточно большие, чтобы по ним было легко попасть.

Расположены в зонах, доступных для нажатия одной рукой.

Визуально выделяются, но не перегружают экран.

Например, в приложениях для вызова такси кнопка «Заказать» обычно крупная и находится внизу экрана — ее удобно нажимать большим пальцем одной руки.

Дайте пользователям ориентиры

Когда приложение меняет дизайн или добавляет новые функции, пользователям важно понимать, что изменилось. Внезапные изменения без объяснений вызывают недовольство.

Решение — добавить ненавязчивые подсказки. Это могут быть небольшие баннеры, всплывающие сообщения или анимации, демонстрирующие новую функцию.

Пример: в приложении для доставки еды появилось обновление — теперь можно отслеживать статус заказа в реальном времени. Вместо молчаливого изменения интерфейса можно добавить уведомление: «Теперь вы видите, где находится ваш курьер».

Такие детали повышают вовлеченность и делают взаимодействие более комфортным.

Минимизируйте шаги на пути к цели

Чем меньше действий нужно выполнить для достижения результата, тем лучше.

Пользователи не любят заполнять длинные формы, переходить по множеству экранов или искать нужные функции. Чем короче путь к целевому действию, тем выше конверсия.

Пример: в некоторых интернет-магазинах можно оформить заказ в один клик. Покупатель выбирает товар, нажимает кнопку — и заказ оформлен.

Оптимизация пути пользователя:

Минимум полей в регистрационных формах.

Автозаполнение данных.

Возможность сохранения предпочтений.

Возможность просмотра пароля при авторизации.

Сохранение введенных данных в полях авторизации при ошибке ввода (не удалять ошибочно введенные данные).

Если на выполнение простого действия уходит слишком много времени, пользователь может отказаться от него.

Сделайте дизайн «невидимым»

Хороший интерфейс — тот, что не замечают. Если пользователю не приходится думать, куда нажать, значит, всё сделано правильно.

Приложение не должно быть витриной дизайнерских решений. Оно должно быть функциональным и удобным.

Цель — человек должен сосредоточиться на решении своей проблемы, а не на взаимодействии с интерфейсом.

Итоги

Простота, удобство и логичность — «три кита» успешного взаимодействия пользователей с приложением.

Следуя этим принципам, можно значительно повысить количество целевых действий, снизить отказы и увеличить лояльность пользователей. Люди остаются там, где им комфортно.

Разработка хорошего интерфейса — это не про красоту, а про удобство. Чем меньше пользователь думает о том, как использовать приложение, тем лучше оно работает.