Клиенты «Яндекс.Еды» взыскали компенсацию за утечку персональных данных

Замоскворецкий районный суд Москвы постановил выплатить компенсацию клиентам сервиса доставки «Яндекс.Еда», чьи персональные данные оказались в открытом доступе после масштабной утечки, происшедшей в феврале этого года. Об этом сообщает «Роскомсвобода».

На заседании было рассмотрено 20 дел, но компенсация была присуждена лишь 13 заявителям. Иски семи заявителей были отклонены. Суд частично удовлетворил требования: потерпевшим присуждена компенсация в размере 5 тыс. руб. каждому вместо требуемых 100 тыс. руб.

«Ни нам, ни представителям “Яндекса” непонятно, на каком основании были удовлетворения и отказы, а также почему размер компенсации — 5 тыс. рублей», — прокомментировал юрист «Роскомсвободы» Евгений Кравченко, представлюящий интересы пользователей.

В июне было подано ещё более 700 заявлений россиян, которые захотели присоединиться к делу, но суд отказался признать иск групповым.

Напомним, в конце февраля произошла самая масштабная утечка данных пользователей «Яндекс.Еды». Как объяснили в сервисе, причиной стали недобросовестные действия одного из сотрудников.

Позднее сообщалось, что в открытом доступе оказались файлы с персональными данными курьеров сервисов доставки. Данные содержат 700 тыс. строк работников. Однако в сервисе этот факт отрицали.