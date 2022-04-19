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19.04.2022 в 14:23

Китайские бренды заняли долю 30% в российских продажах ноутбуков в первом квартале

Наибольший рост показал бренд Honor — спрос на ноутбуки вырос вчетверо

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» проанализировала спрос на ноутбуки в первом квартале 2022 года и выяснила, что совокупная доля китайских брендов (Lenovo, Honor, Huawei и других) в штучных продажах в России выросла за год с 26% до 30%. На одной из недель марта на пике она достигала 33%, а продажи за три первых месяца составили около 285 тыс. штук, что в 1,5 раза выше, чем годом ранее. Наибольший рост был у Honor — спрос вырос почти вчетверо, сообщила Sostav пресс-служба «М.Видео-Эльдорадо».

По оценке ритейлера, продажи всех ноутбуков на российском рынке за первый квартал составили порядка 950 тыс. штук, увеличившись год к году на 28%. В количественном выражении в самом «М.Видео-Эльдорадо» динамика составила 35%.

В качестве причин называют расширение ассортимента и доступность разных моделей по сравнению с прошлым годом на фоне продолжающейся пандемии и потребности в устройствах для удалённой работы, рост популярности гейминга вкупе с дефицитом консолей.

В пятёрку бестселлеров вошли сразу три модели от Honor: MagicBook X 15 (BBR-WAI9), MagicBook X 14 (NBR-WAI9), MagicBook 15 (BMH-WFQ9HN). Также в топе оказались ноутбук MateBook D 14 (NbM-WDQ9) от Huawei, а также MacBook Air 13 (2020) от Apple.

Олег Резников, руководитель департамента «Домашний офис и фото» группы «М.Видео-Эльдорадо»:

Вслед за рынком смартфонов китайские бренды уверенно покоряют сегмент ноутбуков за счёт достаточно широкой линейки моделей под разные потребности и оптимального сочетания цены и функциональности, что отличает в целом китайские бренды в сегменте цифровых девайсов. «М.Видео-Эльдорадо» сейчас имеет большой ассортимент ноутбуков, количество моделей сопоставимо с тем, что было в прошлом году, по некоторым брендам представленные линейки даже шире.

Huawei Lenovo Honor
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