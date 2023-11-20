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20.11.2023 в 18:24

27% россиян планируют купить китайский автомобиль

Главными преимуществами китайского автопрома опрошенные считают широкий модельный ряд и низкую стоимость машин, а недостатками — частые поломки и меньший престиж

27% россиян планируют приобрести или рассматривают к покупке модели китайских брендов. Больше всего таких желающих в Москве, Санкт-Петербурге и городах-миллионниках. Таковы данные исследования «Авито Авто», которое есть в распоряжении Sostav.

56% среди тех, кто планирует покупку новой машины или пока не знает, будет ли покупать, положительно относятся к современным моделям китайских брендов. Негативное отношение у 9% опрошенных.

Мужчины относятся к китайским автомобилям более негативно, нежели женщины (12% против 7% соответственно). Среди молодёжи (18−24 лет) больше тех, кто высказал позитивное отношение к китайским брендам авто.

Главными преимуществами китайского автопрома россияне считают широкое предложение и выбор на отечественном рынке в различных классах — от эконома до люкса. Об этом заявили 42% опрошенных. Среди других плюсов — более низкая цена в сравнении с западными брендами (37%), наличие официальных поставок и появление свежих моделей у автодилеров (31%).

В числе минусов — частые поломки и необходимость в ремонте (33%), меньший престиж в сравнении с другими западными брендами (31%), а также недоверие к стране происхождения авто (29%).

Молодёжь чаще других указывала на ограниченный выбор китайских автомобилей в категориях премиум и люкс и на отсутствие возможности тюнинга.

На сегодняшний день только 4% опрошенных владеют китайскими автомобилями.

В опросе участвовали 10 тыс. россиян в возрасте от 18 до 55 лет со всей страны.

Ранее сообщалось, что доля китайских авто с января по август этого года составила 92% в российском импорте машин.

Опрос китайский автомобиль
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