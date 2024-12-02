В России вырастут цены на автомобили

До конца 2024 года цены на автомобили в России увеличатся в среднем на 1−5%. Причина — падение курса рубля. Резкого подорожания машин не будет за счёт достаточного стока автомобилей у дилеров и импортёров, конкуренции и желания автоконцернов выполнить годовые планы продаж. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Гарантией от резкого повышения цен также служит высокая ключевая ставка: кредиты подорожали, одобрения банками выдаются не так охотно, как ранее.

Если курсовая волатильность сохранится, цены на автомобили могут вырасти на 15%. По словам экспертов, машины, поставляемые по параллельному импорту, подорожают пропорционально падению рубля. Причем увеличение цен на авто может произойти уже на этой неделе.

Кредит на машину требуется каждому второму покупателю. Средний срок займа на новые автомобили в октябре 2024 года составил 66 месяцев, на автомобили с пробегом — 78 месяцев. Средний размер автокредитов в обоих сегментах находится на уровне 1,5 млн руб.

По словам аналитиков, сроки кредитования растут из-за увеличения цен на автомобили и процентных ставок. Банки увеличивают сроки займа, чтобы предложить клиенту подъёмный ежемесячный платёж. В сегменте новых автомобилей средний уровень ставок ниже, так как рынок поддерживают субсидируемые программы от автопроизводителей.

При этом автодилеры не могут распродать остатки машин 2022-го и более ранних годов выпуска. К концу года на складах останутся сотни автомобилей, выпущенных ещё два года назад. Среди них около 170 машин европейских марок, 150 — китайских, порядка 60 — корейских. С уходом некоторых автомобильных брендов из России уже невозможно полноценно обслуживать такие машины, сообщают «Известия».