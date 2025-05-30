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30.05.2025 в 08:40

Роспатент отказал Apple в регистрации знака AirPlay

Компания пыталась оспорить отказ, но Палата по патентным спорам встала на сторону ведомства

Американской Apple не удалось зарегистрировать в России изобразительный знак технологии AirPlay — треугольник с тремя прерванными кругами над ним. Роспатент вынес решение об отказе в ноябре 2024 года. Компания попыталась его оспорить. 29 мая Палата по патентным спорам оставила в силе решение ведомства, сообщает РБК.

Apple представила технологию беспроводной передачи мультимедиа между устройствами — AirPlay — в 2010 году. Ее вторая версия, выпущенная в 2018 году, позволила использовать AirPlay на широком спектре техники, включая устройства сторонних производителей. В России технология стала массово использоваться с 2011 года, после появления Apple TV второго поколения.

Компания зарегистрировала товарный знак AirPlay в России в 2014 году, а в 2022 году продлила его действие до 2032 года. Однако речь шла о другом изображении — прямоугольнике с треугольником внизу.

Apple AirPlay
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