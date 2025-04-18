КИТ e-com: как цифровая торговля меняет рынок

В Москве 17 апреля прошла Конференция инновационных технологий электронной коммерции (КИТ), организованная объединенной компанией Wildberries и Russ (РВБ) для российских предпринимателей. Участники пленарного заседания обсудили, чем вызвано стремительное развитие цифровых платформ, как они отвечают современным запросам бизнеса и потребителя и какую роль играют в экономике не только России, но и всего евразийского региона. Модератором дискуссии выступил председатель Наблюдательного совета Ассоциации цифровых платформ Андрей Шаронов. Подробностями с Sostav поделилась пресс-служба Wildberries & Russ.

По словам заместителя руководителя Администрации президента РФ Максима Орешкина, появление цифровых маркетплейсов, их проникновение и влияние на экономику — это «одна из самых значимых структурных реформ последних лет, которая обеспечила довольно устойчивую динамику нашей экономики в последние годы».

Максим Орешкин, заместителя руководителя Администрации президента РФ: Рынки сбыта стали для производителей по всей стране намного ближе. То количество посредников, которое раньше было необходимо, теперь не нужно — цифровой маркетплейс обеспечивает доступ к большому рынку России и сопредельных государств для любого производителя, вне зависимости от его местонахождения. Цифровые маркетплейсы — это одна из причин, почему у нас структурно снижается безработица, так как спрос стал доступен практически в любой точке нашей страны.

Говоря о роли государства в развитии цифровых платформ, заместитель руководителя Администрации президента РФ заявил, что важно не мешать им и давать необходимую поддержку для того, чтобы они «выходили на следующий и следующий уровень и тем самым двигали всю страну вперед». «Маркетплейсам нужно давать расти, их не нужно зарегулировать. Более того, маркетплейсы могут стать проводником мер государственной поддержки: это касается и программ помощи малому и среднему бизнесу, и поддержки экспорта, и других инициатив», — добавил Максим Орешкин.

Минэкономразвития России с привлечением экспертного сообщества, депутатов, сенаторов ведется планомерная работа над законопроектом «О платформенной экономике». Необходимость подобного регулирования во многом обусловлена тем, что платформы ускоряют все экономические процессы, подтвердил министр экономического развития России Максим Решетников. При этом запрос на установку правил «игры» идет от самого общества.

Максим Решетников, министр экономического развития России: Исходим из того, что пришло время эти правила установить таким образом, чтобы не препятствовать росту. Разработанный нами законопроект очень аккуратно создает базу и возможности для нового, качественного развития платформ.

Председатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик согласился, что к логике регулирования нужно подходить через выравнивание дисбалансов. «Мы живем в период ускорившейся трансформации. У нас появились новые мощнейшие сектора, сквозные сегменты. И это не только платформенная экономика. Это и искусственный интеллект, и биоэкономика, и беспилотники. Все это формирует совершенно новые, непривычные паттерны экономического поведения потребителей, межотраслевые и межтерриториальные треки работы. И мы должны научиться отвечать на эти вызовы не в логике: «все заморозить и избежать любого риска». Самый большой риск — это, пытаясь избежать его, остановить развитие, темп, который сейчас взяла российская экономика, может быть, благодаря смелости тех, кто первыми пошел в платформенную экономику», — отметил он.

Глава РВБ и основатель Wildberries Татьяна Ким, в свою очередь, отметила, что одно из преимуществ платформенной экономики — в том, что «те процессы, которые уже сформировались и запустились, легко имплементируются в любой бизнес, применяются на огромное количество предпринимателей одновременно». «И чтобы помогать бизнесу находить своего потребителя и расти вместе с нами, мы запустили проект «Платформа роста», который направлен на то, чтобы вырастить национальных чемпионов. Наша задача — сделать так, чтобы у нас в стране появилось большое количество предпринимателей, чтобы они вырастали, переходили с УСН на ОСН, могли выйти вместе с нами на международный уровень и стать всемирно известными», — заявила Татьяна Ким.

По ее словам, особенность платформенной экономики в том, что «действия одного участника платформы влияют на всю систему в целом и на действия и успех других участников». «Она обладает сетевым эффектом с двусторонним движением. Благодаря предпринимателям мы существуем и находим те новые векторы развития, по которым и наша компания может расти дальше. Предприниматели развиваются вместе с нами, и все вместе мы находим новые возможности для всеобщего развития», — отметила глава РВБ.

Говоря о «Платформе роста», Максим Решетников поблагодарил компанию РВБ за этот проект. «Сейчас мы договариваемся вывести отдельный трек этой программы на регионы, чьи показатели существенно отстают от среднероссийских. У нас есть индивидуальные программы развития, и мы будем точечно работать с предпринимателями как раз по выводу их на платформу», — добавил министр.

Платформенная экономика действительно становится полноценным партнером для бизнеса, заявил исполнительный директор РВБ Роберт Мирзоян. Однако предпринимателям зачастую не хватает каких-то знаний, и платформа может им их дать — по его словам, именно этим компания сейчас активно занимается, уделяя большое внимание образованию. Кроме того, в скором времени РВБ предложит услугу виртуального бухгалтера, поскольку «для многих селлеров необходима прозрачность».

Роберт Мирзоян, исполнительный директор РВБ: Параллельно с этим государство получает доступ к открытым, прозрачным данным. Это позволяет принимать решения, которые помогают бизнесу. В итоге потребителем этого партнерства является гражданин. Это выражается и в ценообразовании продукта — неважно, где он куплен: в онлайне или офлайне.

Эффективность цифровых платформ также отметил основатель Ascona Life Group и города Доброграда Владимир Седов: по его словам, работа российских компаний по ряду направлений уже превосходит мировые аналоги. «Наши игроки, особенно Wildberries, уже делают многое лучше, чем Amazon. Это вызывает искреннюю гордость. Мы работаем с Amazon в Великобритании и с Wildberries в России — и Wildberries выигрывает по всем параметрам. К нам приезжают тысячи предпринимателей со всей страны, и доля селлеров среди них стабильно растет. У всех горят глаза — они хотят развиваться здесь, в России. И такую возможность многим из них дали маркетплейсы, особенно Wildberries. Спасибо вам, Татьяна, за новое поколение предпринимателей — ваш вклад огромен!» — резюмировал Седов.

Генеральный директор Mediascope Руслан Тагиев в свою очередь подчеркнул важность электронной коммерции как канала коммуникации не только для брендов с потребителем, но и для государства. «Мы видим, что e-commerce — это прекрасный и бесконечно важный канал коммуникаций не только для брендов с потребителем, но и для государства. Это медиа, и это уже 80% населения. Не сомневаюсь, что в ближайшие годы объем времени, проведенного на площадке, будет их KPI. И рано или поздно коммуникация между государством и российским населением также пойдет в какой-то степени через e-commerce. Мы видим возможность для этих компаний двигаться вперед очень быстро. Одно пожелание: у цифровых платформ сейчас фантастически голубой океан, возможность развиваться в очень разных направлениях — и в международном бизнесе, и в смежных направлениях. Я бы очень пожелал компаниям электронной коммерции фокуса — сфокусировавшись на основном направлении, вы достигнете великого результата», — сказал Тагиев.