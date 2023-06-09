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18+
09.06.2023 в 09:30

Минкульт спрогнозировал общие сборы российского кинопроката до 40 млрд рублей в 2023 году

Сейчас отечественные фильмы с господдержкой заработали в прокате 11,5 млрд рублей

Общие сборы российского кинопроката могут достичь отметки в 40 млрд руб. к концу 2023 года, заявила в интервью газете «Известия» министр культуры России Ольга Любимова.

«Я аккуратно скажу, что <…> мы поговорили с Фондом кино и пришли к выводу, что в этом году можно прогнозировать общие сборы российского кинопроката до 40 млрд [руб.]», — сказала министр.

При этом, по данным Любимовой, пока фильмы с господдержкой заработали в прокате 11,5 млрд руб.

«После двух лет ковида и года спецоперации мы очень аккуратно относимся к прогнозам. Но если мы выйдем на 40 млрд [руб.], то сможем говорить, что в этом году мы — молодцы», —добавила министр.

Ранее Любимова сообщала, что с начала 2023 года сборы кинопроката в России составили 21,2 млрд руб. Это 57% от сборов за весь прошлый год.

«За неполных пять месяцев 2023-го сборы российских фильмов превысили годовые показатели за последние восемь лет и составили 16,7 млрд руб.», — отмечала она.

Наибольший вклад в текущем году внесла семейная комедия «Чебурашка», общие сборы которой составили 6,8 млрд руб. Фильм стал самым кассовым в истории российского кинопроката. За период январь-май 2023 года он обеспечил 41% сборов российского кино и 32% совокупных сборов рынка кинопроката России.

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