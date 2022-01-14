«Кинопоиск» стал сопродюсером нового фильма Гая Ричи про афганского переводчика

Видеосервис «Кинопоиск» (входит в «Яндекс») выступит сопродюсером и дистрибьютором фильма Гая Ричи об Афганистане в России и СНГ, сообщили Sostav в пресс-службе «Яндекса». Стриминг получил права на прокат кинокартины во всех средах — кинотеатрах, диджитал, ТВ.

Производством фильма занимаются компании STX и Toff Guys, работавшие над тремя последними проектами Гая Ричи: «Джентльмены», «Гнев человеческий» и «Операция «Фортуна». Сценарий к киноленте написали Айван Эткинсон и Марн Дэвис. В США за выпуск картины будет отвечать американская киностудия MGM, в Европе, Австралии, Канаде, Латинской Америке и Южной Африке фильм покажет Amazon Prime Video.

Гай Ричи начнёт съёмки нового фильма с рабочим названием «Переводчик» 24 января, говорится в сообщении. Главную роль в экшн-триллере о сержанте армии США, попавшем в засаду вместе с афганским переводчиком, сыграет американский актёр и кинопродюсер Джейк Джилленхол. Первые съёмочные дни пройдут в Испании.

Ольга Филипук, директор по контенту медиасервисов «Яндекса»: Гай Ричи занимает первое место в пантеоне самых популярных режиссёров пользователей «Кинопоиска», а также он — один из самых любимых киноавторов в нашей стране. Уже несколько лет каждый новый фильм Ричи становился хитом в кинопрокате и лидером просмотров у подписчиков «Плюса» на «Кинопоиске», поэтому мы приняли решение уже на ранней стадии производства стать партнёрами STX, MGM, Amazon Prime и Toff Guys в качестве сопродюсера и дистрибьютора. Мы делаем важный стратегический шаг, начав работу на международном продюсерском рынке и особенно рады партнёрству нашей платформы с топовым мировым режиссёром.

Джон Фридберг, президент по международным проектам STX: ​​ Мы начали сотрудничество с «Кинопоиском» на стадии предпродакшна картины не только как с дистрибьютором, но и соинвестором. Уверен, что это новый шаг для российского рынка стриминга.

В сентябре холдинг платного ТВ Viasat (принадлежит НМГ и Baring Vostok) купил у «Яндекса» оригинальные проекты видеосервиса «Кинопоиск», в частности, сериалы «Проект «Анна Николаевна», «Настя, соберись!», «Беспринципные», а также полнометражный фильм «Мажор».