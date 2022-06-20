26 июня пройдёт открытие бесплатного детского лагеря «Киномолодость»

Лагерь «Киномолодость» будет проходить в городе Свободном с 26 июня до 10 сентября. В проекте смогут принять участие дети от 12 до 17 лет, для них мастера современного видеопроизводства разработали обучающую программу. Проект реализуется при поддержке СИБУРа в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел».

Лицами нового сезона станут Заурбек Байцаев, актёр шоу «Однажды в России», и Александр Мартынов, игравший в сериале «Универ». Они снимутся в дебютных короткометражных фильмах детей.

Победителей ждут такие дисциплины, как режиссура, операторское искусство, сценарное мастерство, монтаж, продюсирование и актёрское мастерство. Дети пройдут программу под кураторством профессионалов из индустрии. Она делится на три этапа:

Онлайн-этап: мастер-классы с кураторами, разработка сценария своего первого фильма;

Съёмочный период и постпродакшн: участники снимают свои фильмы в Свободном и дорабатывают их под руководством кураторов. На съёмках дети смогут воспользоваться профессиональным оборудованием и узнать всё о построении производственного процесса.

Показ: ребята презентуют свои работы на финальном показе в кинотеатре Свободного.

Все работы студентов можно будет посмотреть на видеосервисе START, а лучшие фильмы отправятся на топовые фестивали России и стран СНГ.

По словам организаторов, «Киномолодость» — это отличный шанс для детей из городов России прикоснуться к миру кино, раскрыть свой талант и заявить о себе на всю страну. Проект впервые провели в 2021 году компания Mem.Media при поддержке СИБУРа. Тогда в нём приняли участие дети из Нижнего Новгорода и Кстово. За три месяца они сняли пять короткометражных фильмов, три из которых были отправлены на 25 кинофестивалей из России и зарубежья.