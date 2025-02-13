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18+
13.02.2025 в 10:35

Минкульт поддержит производство минимум 140 национальных фильмов в 2025 году

Проекты в том числе затронут темы культуры и традиций, памяти, семьи, науки и героизма

В 2025 году Министерство культуры России планирует поддержать производство не менее 140 национальных фильмов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в ответ на запрос ТАСС.

Тематика поддерживаемых фильмов будет охватывать ключевые направления, связанные с сохранением традиционных российских духовно-нравственных ценностей. В их числе — популяризация культуры и традиций России, историческая память, научные достижения, а также укрепление института семьи.

Особое внимание будет уделено картинам о героях Великой Отечественной войны и СВО, экранизациям произведений русской классической литературы, а также лентам о русском театре, роли педагога и наставника, образе будущего России.

Как ранее сообщала министр культуры Ольга Любимова, российский кинорынок показывает устойчивый рост. По данным на середину декабря 2024 года, его объем превысил 43 млрд руб., что на 16% выше аналогичного периода прошлого года. Из этой суммы 33 млрд руб. составили сборы отечественных фильмов. Показатель вырос на 24%.

Минкультуры Россия 2025
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