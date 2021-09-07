Кикшеринг Urent и «Корпорация Экополис» пустят электросамокаты на переработку

Сервис кикшеринга Urent предложил экологически ответственно подойти к утилизации самокатов: устройства, которые отработали от трех до пяти сезонов и не подлежат ремонту, будут утилизированы с помощью партнерской организации — завода «Экотехпром», перерабатывающим отходы электронного и электрического оборудования (ОЭЭО). Завод входит в состав единственного в России комплекса по переработке ОЭЭО и находится под управлением «Корпорации Экополис».

Первую партию самокатов отправили на утилизацию весной этого года. Транспортное средство разбирают на детали и компоненты, которые измельчают и сортируют по фракциям: резина, металл, пластик. Отдельно перерабатываются литий-ионные батареи устройств. До 95% материалов из перерабатываемых самокатов возвращаются в оборот в качестве вторсырья.

За сезон Urent утилизировал 565 самокатов и 323 аккумулятора. Следующий этап утилизации назначен на зиму, когда специалисты проведут техобслуживание и проверку самокатов после сезона 2021 года. Следующей эко-акцией в рамках «зеленой» программы Urent будет установка парковок для самокатов из переработанного металла.

Николай Богатищев, CEO Urent: Мы самые «зеленые» среди сервисов кикшеринга, поскольку мы продумали весь жизненный путь самоката от его закупки на заводе до его экологически ответственной утилизации. Urent первым запустил программу утилизации электросамокатов — как массовый сервис шеринга мы хотим задать эко-стандарты для всей отрасли микромобильности.

Екатерина Радионова, заместитель генерального директора по операционной деятельности «Корпорации Экополис»: Электронные отходы — самая быстрорастущая группа отходов. В одной только Москве ежегодно образуется порядка 300 тыс. тонн отходов электронного и электрического оборудования. Решить проблему их экологической утилизации невозможно без активного сотрудничества добросовестных переработчиков и крупного бизнеса в данном вопросе. И мы уверены, что наш совместный с компанией Urent проект сформирует для российского кикшеринга новый формат обращения с вышедшей из строя техникой, который эффективен и с экономической, и с экологической точки зрения.

Ранее сервисы Urent, «Ситимобил» и Whoosh запустили совместную кампанию, в которой вместе сформулировали этические стандарты для всех пользователей электросамокатов. Они разместили на улицах Москвы постеры, которые рассказывают о правилах использования самокатов.