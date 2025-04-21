Роспатент зарегистрировал новые товарные знаки автопроизводителя Kia

С начала 2025 года южнокорейская автомобилестроительная компания Kia зарегистрировала в России как минимум шесть новых товарных знаков. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на данные Роспатента. Последние несколько заявок были поданы летом и осенью 2024 года и официально одобрены ведомством в апреле текущего года.

Согласно опубликованным документам, регистрация товарных знаков в РФ дает право Kia в том числе проектировать автомобильные заводы, предоставлять услуги по дизайну авто, а также заниматься производством и реализацией машин. Кроме того, разрешается торговля техническими маслами и смазочными материалами под брендом Kia.

Все зарегистрированные товарные знаки будут действовать в течение десяти лет.

Ранее южнокорейское агентство Yonhap сообщило, что Kia впервые за последние годы включил российский рынок в свой среднесрочный план продаж до 2030 года.