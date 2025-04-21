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21.04.2025 в 14:55

Роспатент зарегистрировал новые товарные знаки автопроизводителя Kia

С начала года ведомство одобрило как минимум шесть товарных знаков автомобильной марки

С начала 2025 года южнокорейская автомобилестроительная компания Kia зарегистрировала в России как минимум шесть новых товарных знаков. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на данные Роспатента. Последние несколько заявок были поданы летом и осенью 2024 года и официально одобрены ведомством в апреле текущего года.

Согласно опубликованным документам, регистрация товарных знаков в РФ дает право Kia в том числе проектировать автомобильные заводы, предоставлять услуги по дизайну авто, а также заниматься производством и реализацией машин. Кроме того, разрешается торговля техническими маслами и смазочными материалами под брендом Kia.

Роспатент зарегистрировал новые товарные знаки автопроизводителя Kia Роспатент зарегистрировал новые товарные знаки автопроизводителя Kia Роспатент зарегистрировал новые товарные знаки автопроизводителя Kia Роспатент зарегистрировал новые товарные знаки автопроизводителя Kia Роспатент зарегистрировал новые товарные знаки автопроизводителя Kia Роспатент зарегистрировал новые товарные знаки автопроизводителя Kia

Все зарегистрированные товарные знаки будут действовать в течение десяти лет.

Ранее южнокорейское агентство Yonhap сообщило, что Kia впервые за последние годы включил российский рынок в свой среднесрочный план продаж до 2030 года.

Роспатент Kia товарный знак
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