Христина Таирова стала коммерческим директором по диджитал-продажам в Independent Media

Христина Таирова назначена коммерческим директором по диджитал-продажам медиахолдинга Independent Media. Топ-менеджер сменила на посту Аллу Хечумову, которая стала управляющим директором журнала «Правила жизни». Об этом Sostav сообщили в пресс-службе Independent Media.
Христина пришла в Independent Media в 2017 году, работала в журналах «Популярная механика» и Esquire. В 2022 году эксперт заняла должность корпоративного диджитал-директора по продажам рекламы. Общий стаж работы в медиа у Христины превышает 10 лет.
Христина Таирова, коммерческий директор по диджитал-продажам в Independent Media:
Я рада присоединиться к команде в новом статусе. Новые задачи и амбициозные цели — это то, что мотивирует меня больше всего, и я рада, что есть команда настоящих профессионалов, с которой не страшны никакие вызовы! Надеюсь, что мой опыт и экспертиза в области диджитал-продаж помогут внести еще больший вклад в динамику развития любимого Independent Media.