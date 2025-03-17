Христина Таирова стала коммерческим директором по диджитал-продажам в Independent Media

Христина Таирова назначена коммерческим директором по диджитал-продажам медиахолдинга Independent Media. Топ-менеджер сменила на посту Аллу Хечумову, которая стала управляющим директором журнала «Правила жизни». Об этом Sostav сообщили в пресс-службе Independent Media.

Христина пришла в Independent Media в 2017 году, работала в журналах «Популярная механика» и Esquire. В 2022 году эксперт заняла должность корпоративного диджитал-директора по продажам рекламы. Общий стаж работы в медиа у Христины превышает 10 лет.