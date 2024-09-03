БКХ «Коломенский» откроет пекарни под брендом «Горячий бутерброд»

Булочно-кондитерский холдинг «Коломенский» зарегистрировал товарный знак «Горячий бутерброд». Бренд можно использовать по классу оказания услуг кафе, сообщает «Коммерсант».

Гендиректор БКХ «Коломенский» Дмитрий Козлов отметил, что проект носит экспериментальный характер. По данным сервиса «Яндекс. Карты», под вывеской «Горячий бутерброд» уже работают две пекарни — в Санкт-Петербурге и подмосковном Дедовске.

«Коломенский» является крупнейшим производителем хлеба в России. В его управлении находится 14 предприятий в Москве, Санкт-Петербурге, Тверской и Московской областях.

Эксперты отмечают, что собственные заведения позволят холдингу снизить зависимость от торговых сетей. Свои точки продаж хлебопекам также необходимы и для сбыта замороженных полуфабрикатов, пользующихся сейчас высоким спросом.

Однако конкуренция на рынке высока и в скором времени сегмент может оказаться перенасыщенным, указали эксперты. По данным «Ромир», оборот российских пекарен в 2023 году увеличился на 10% год к году, до 124 млрд руб. Выросло и число покупок в таких точках — на 27%, до 398 млн чеков.

Ранее сообщалось, что рынок франчайзинга в России растет в том числе и за счет общепита: у инвесторов популярны кофейни-пекарни.