Производители предупредили о росте отпускных цен на хлеб с 1 марта

Крупные производители хлеба и хлебобулочных изделий уведомили ретейлеров о повышении отпускных цен на 10−12% с 1 марта. Основные причины подорожания — рост затрат на логистику, сырье, упаковку и увеличение налоговой нагрузки. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к разным торговым сетям. Названия компаний, которые получили письма о повышении цен, собеседники не раскрыли.

Ретейлеры рассматривают уведомления, отмечая, что повышение цен на социально значимые продукты происходит постепенно, рассказал изданию председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев.

По словам эксперта, в случае объективных причин повышения закупочной стоимости индексация происходит «плавно и постепенно», в том числе благодаря сдерживанию наценок на самые востребованные социальные позиции хлеба, а также совместным промоакциям сетей и производителей. Караваев заявил, что средняя наценка на самые доступные позиции пшеничного хлеба в крупных торговых сетях с начала 2025-го находилась на уровне 5−7%.

В то же время опрошенные «Ведомостями» эксперты указывают, что значительную часть стоимости хлеба формируют торговые наценки, которые могут достигать 35%. Производители заявляют о росте себестоимости хлебобулочной продукции на 27% в 2024 году, а также о дефиците кадров. В Минсельхозе признают увеличение издержек, но оценивают ситуацию на рынке хлеба как стабильную.

Представитель ФАС сказал изданию, что служба осуществляет мониторинг цен на социально значимые товары. Анализу подлежит «вся товаропроводящая цепочка». В случае выявления фактов необоснованного повышения цен ведомство принимает меры антимонопольного реагирования, добавил собеседник.