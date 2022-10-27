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27.10.2022 в 10:55

Россияне потеряли интерес к Хэллоуину

Интерес к мероприятиям просел на 20%

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Подавленность и депрессивный настрой потребителей, а также отъезд из России части экономически активного населения сводят на нет усилия рестораторов и торговых центров по привлечению посетителей по случаю Хэллоуина. Интерес к мероприятиям снизился на 20%, что негативно сказывается на выручке бизнеса, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на президента Федерации рестораторов и отельеров России Сергея Миронова. На этом фоне у участников рынка возникают опасения насчёт провала новогодних активностей, отмечает издание.

По словам ресторатора Семёна Небольсина, у владельцев общепита почти нет бронирований на предстоящие выходные, а выручка отстаёт на 30−50% от прошлого года.

Снижение интереса россиян к Хэллоуину подтверждают и данные «Тинькофф Кассы» (есть в распоряжении Sostav): в последнюю неделю октября сезонный спрос россиян на тыквы увеличился на 26% относительно предыдущей недели, а в прошлом году показатель вырос на 49%. Покупки тыкв к этим выходным будет на 55% ниже, чем год назад.

При этом, по словам управляющего партнера RedStone Индиры Шафиковой, торговые центры активно проводят тематические мероприятия по случаю Хэллоуина, чтобы привлечь дополнительный поток посетителей. Трафик в среднем на 20% отстаёт от показателей прошлого года, отметила она.

Мария Полищук
Хэллоуин
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