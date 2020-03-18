«Хайпануть на хайпе». Студия Лебедева разработала айдентику пандемии коронавируса

Студия Артемия Лебедева представила мерч с айдентикой пандемии коронавируса. Информация появилась на сайте студии сегодня, 18 марта. В описании проекта указана задача «хайпануть на хайпе века». На разработку идеи ушло два дня.

В коллекции, посвященной вирусу, есть футболки, поп-сокеты и разные наклейки. Основная тема айдентики — это QR-код, подписанный «COVID-19». Как объяснили создатели логотипа: «Коронавирус обсуждают все, потому что не могут думать ни о чем другом. Хайп века поддерживает айдентика».

Футболки представлены в нескольких вариантах. На одной из них под названием «Пандемия» карта мира, окрашенная в тревожно оранжево-красные тона, повернута и вытянута так, что одновременно напоминает и пламя, и корону. На футболке «Заражение» название вируса набрано разными шрифтами, а на футболке «Мейд ин Чайна» дизайнеры прямо намекают на страну появления вируса. Также в мерче есть наклейки для ноутбуков и «помещений, где стараются соблюдать санитарные нормы».

На сайте студии доступны маски для аватарок в Facebook.

Напомним, ранее пользователи социальных сетей обнаружили в Instagram несколько «коронавирусных» фильтров. Некоторые из фильтров показывают пользователей с медицинскими масками или зелеными вирусами на лице или над головой. Еще один в шутку показывает, каковы шансы того или иного пользователя заразиться вирусом. Многие сочли их совершенно неуместными и даже глупыми.