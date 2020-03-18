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18+
18.03.2020 в 17:20

«Хайпануть на хайпе». Студия Лебедева разработала айдентику пандемии коронавируса

Дизайнеры не дают забыть, что эпидемия «Made in China»

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Фото студии дизайна Артемия Лебедева

Студия Артемия Лебедева представила мерч с айдентикой пандемии коронавируса. Информация появилась на сайте студии сегодня, 18 марта. В описании проекта указана задача «хайпануть на хайпе века». На разработку идеи ушло два дня.

В коллекции, посвященной вирусу, есть футболки, поп-сокеты и разные наклейки. Основная тема айдентики — это QR-код, подписанный «COVID-19». Как объяснили создатели логотипа: «Коронавирус обсуждают все, потому что не могут думать ни о чем другом. Хайп века поддерживает айдентика».

Футболки представлены в нескольких вариантах. На одной из них под названием «Пандемия» карта мира, окрашенная в тревожно оранжево-красные тона, повернута и вытянута так, что одновременно напоминает и пламя, и корону. На футболке «Заражение» название вируса набрано разными шрифтами, а на футболке «Мейд ин Чайна» дизайнеры прямо намекают на страну появления вируса. Также в мерче есть наклейки для ноутбуков и «помещений, где стараются соблюдать санитарные нормы».

Фото студии дизайна Артемия Лебедева Фото студии дизайна Артемия Лебедева Фото студии дизайна Артемия Лебедева Фото студии дизайна Артемия Лебедева Фото студии дизайна Артемия Лебедева

На сайте студии доступны маски для аватарок в Facebook.

Скриншот / Студия Артемия Лебедева

Напомним, ранее пользователи социальных сетей обнаружили в Instagram несколько «коронавирусных» фильтров. Некоторые из фильтров показывают пользователей с медицинскими масками или зелеными вирусами на лице или над головой. Еще один в шутку показывает, каковы шансы того или иного пользователя заразиться вирусом. Многие сочли их совершенно неуместными и даже глупыми.

Артемий Лебедев Коронавирус Пандемия
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