Х5 Retail Group помогла сэкономить пенсионерам 11 млрд рублей в 2018 году

Общая сумма скидок для пенсионеров в магазинах «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель» по итогам 2018 года составила 10,8 млрд рублей. В прошлом году пенсионеры совершили покупки в магазинах Х5 более 447 млн раз. Чаще всего покупатели старшего возраста приходили за покупками в магазины торговых сетей X5 в Москве и Московской области, в Северо-Западном, Волго-Вятском, Уральском и Центрально-Черноземном регионах.

X5 уже несколько лет предоставляет скидки пенсионерам. В «Пятёрочке» в первой половине дня предоставляется скидка 5%, а по понедельникам — 10%. Супермаркеты «Перекрёсток» предлагают скидку 10% с 9.00 до 13.00 в будние дни, а гипермаркеты «Карусель» — скидку 5% с момента открытия магазина до 13.00.

В этом году Х5 и Пенсионный Фонд России планируют запуск пилотного проекта — цифровой социальной карты, содержащей информацию о статусе гражданина и положенных ему социальных льготах в виде уникального QR-кода. В планах Х5 — внедрение технологии сканирования этого QR-кода для предоставления скидок на товары и персонализированных предложений покупателям пенсионного и предпенсионного возраста в магазинах своих сетей.

X5 Retail Group также поддерживает покупателей с детьми и будущих родителей, предоставляя им специальные скидки и начисляя дополнительные баллы за покупки. Благодаря программе лояльности «Семейный клуб», которая стартовала в «Перекрёстке» в августе 2018 года, покупатели уже сэкономили порядка 14,3 млн рублей.

Участникам «Семейного клуба» предоставляется 10% скидка на все покупки от 3 тыс. рублей в выходные дни. Также участники получают в три раза больше баллов за покупку средств гигиены, в пять раз — за покупку игрушек и в семь раз — за покупку детского питания. Эти привилегии позволяют родителям снизить расходы при покупках в супермаркетах «Перекрёсток».

В «Пятёрочке» с конца 2017 года также действует собственная программа лояльности «Детский клуб», в рамках которой будущие и молодые родители с детьми от 0 до 10 лет получают возможность существенно экономить при покупках в наших магазинах благодаря начислению дополнительных баллов, узнавать о специальных акциях от партнёров клуба. Участие в этой программе помогло сэкономить нашим покупателям около 349 млн рублей в 2018 году.