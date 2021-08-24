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24.08.2021 в 11:15

Спрос на кейтеринг превысил допандемийный на 10%

Оборот рынка в денежном выражении будет ниже

Спрос на кейтеринговое сопровождение мероприятий в августе 2021 года на 10% превысил аналогичные показатели 2019 года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на сервис Catery. По словам представителя компании, это первый «значительный рост» с начала пандемии: еще в июне и июле спрос был на 5% ниже докризисного уровня.

Чаще всего еду на корпоративные мерпориятия заказывают девелоперы, банки и консалтинговые компании — на них приходится 47% от всех заказов, еще 14% занимают фармкомпании. Наименьшая доля приходится на IT-отрасль — 5%, поскольку многие компани продолжают работать удаленно, отмечают в Catery.

По данным компании, средний чек находится на уровне 15 тыс. руб., что на 10% ниже, чем в 2019 году. В Catery рассчитывают на восстановление показателей до конца этого года.

Руководитель MICE-комитета Национальной ассоциации организаторов мероприятий Татьяна Конакова также отмечает рост числа деловых мероприятий, в частности корпоративов. В MICE-агентстве «Аэроклуб Тур» сообщают, что сегмент упал на 40% по сравнению с первым полугодием 2019 года. Однако как только риски, связанные с COVID-19, будут нивелированы, рынок восстановится в течение 1−2 месяцев. В Restcon допускают, что по количеству заказов кейтеринг может вернуться к прежнему уровню, но в денежном выражении оборот рынка будет ниже из-за «сложной экономической ситуации».

Ранее «Ростелеком» объявил тендер на оказание услуг по организации партнерских мероприятий. В 2022 году компания запланировала 10 мероприятий, на первые три квартала 2023 года — четыре. Среди них конференции, бизнес-семинары, клиентские мероприятия и другие.

Ивенты Event ивент-рынок кейтеринг MICE
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