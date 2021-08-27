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27.08.2021 в 15:01

Команда Wordshop стала единственным победителем корейского фестиваля рекламы AdStars из России

Молодые креаторы разработали экологическую кампанию для KakaoTalk

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Студенты Академии Коммуникаций Wordshop стали единственной российской командой, получившей золото на корейском фестивале молодых креативщиков AdStars-2021, рассказали Sostav в академии. Креаторы разработали кампанию Short messages — Big Carbon Footprint («Короткие сообщения — большой углеродный след») для мессенджера KakaoTalk.

Кампания основана на статье Financial Times о влиянии текстовых сообщений на глобальное потепление. Согласно исследованию Ovo Energy, если каждый житель Великобритании отправит хотя бы на одно сообщение меньше, выбросы углекислого газа сократятся на 16 тыс. тонн. По задумке креаторов, 21 сентября, в День нулевой эмиссии, KakaoTalk объединит короткие сообщения в одно большое на основе анализа длины текста и времени отправки.

AdStars проходит ежегодно в двух форматах: Young Stars (для студентов) и New Stars (для молодых креативщиков). Команда Wordshop Zarathustra's Insight победила в категории Young Stars, в нее вошли Анастасия Макурина, Дарья Калабина и Андрей Алексеев.

Wordshop Adstars Академия коммуникаций Wordshop
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