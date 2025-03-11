Кейс «Тонзилгон Н» и Easy Media: как увеличить отклик аудитории в спецпроекте

Сезон простуд ежегодно сопровождается высоким рекламным шумом и тревожностью мам, потому что осень — это период активизации многих вирусов и возвращения детей в школы и детские сады. Продолжая миссию «Тонзилгон Н» — мы стремились создать не просто медийный проект, а полезный инструмент. Основной целью было достичь KPI по охвату и вовлеченности и помочь мамам разобраться в том, как лечить больное горло. Команда агентства Easy Media поделилась с Sostav, как создавалась «Академия здоровых капризов 2.0» — продолжение ранее реализованного проекта на Babyblog᎐ru, и какие новые уроки были добавлены для пользы целевой аудитории бренда.

Цели и задачи

В рамках рекламной кампании мы решали следующие задачи бренда:

Создать связь с мамами и показать, что бренд понимает их потребности путем создания контента, который ответит на волнующие и острые вопросы.

Подчеркнуть преимущества препарата и возможность его применения для всей семьи, в том числе для детей с 1 года.

Увеличить узнаваемость бренда и укрепить доверие к продукту.

Обосновать выбор препарата «Тонзилгон Н» и проработать основные барьеры пользователей к покупке через образовательную механику и увеличение заинтересованности и рассмотрения к покупке.

Главной особенностью проекта стало создание контента, интересного и полезного для мам и релевантного бренду «Тонзилгон Н». Это позволило решить две важные задачи:

Быть полезными для мам в высоком клаттере простудного сезона.

Оставаться в контакте с аудиторией даже после завершения проекта.

В коммуникации мы делали акцент на том, что «Тонзилгон Н» воздействует на причину боли, а не только снимает симптомы.

Реализация

Продление второго сезона «Академии здоровых капризов 2.0» на платформе Babyblog было релевантно с учетом популярности ресурса среди мам детей дошкольного возраста с активной и вовлеченной аудиторией. При пролонгации спецпроекта мы проанализировали итоги первого сезона и запустили его улучшенную версию с учетом полученного опыта.

Проект включал специальный раздел на сайте Babyblog᎐ru, где мамы могли участвовать в интересных уроках и активностях для лучшего понимания своих детей, находить решения в сложных ситуациях, а также выявлять сильные стороны ребенка, используя их в воспитании для развития успешной и здоровой личности. Сам проект был анонсирован медийными и редакционными форматами внутри Babyblog᎐ru.

Каждую неделю на проекте выходил новый урок, где участники выполняли задания. Внутри уроков можно было прочитать статью, посмотреть видео, оставить комментарий, пройти тест или скачать специальный материал по заданной теме.

В процессе изучения материалов пользователи могли получать баллы за каждое действие на проекте и, в зависимости от количества набранных баллов, получить ценные призы от бренда. Принять участие в розыгрыше призов могли только пользователи, которые зарегистрировались на портале.

Для большего вовлечения аудитории было выбрано несколько направлений с основными точками роста.

Тематика уроков

Для поддержания интереса к каждому уроку мы решили сконцентрироваться на 5 основных темах, чтобы приносить больше пользы мамам. Для выявления новых востребованных тем для мам на площадке было проведено исследование, на основе которого и были сформированы новые направления: «ведение переговоров» с ребенком и эмоциональный интеллект. Учитывая результаты опроса, новые уроки были посвящены эмоциональным аспектам воспитания — как учитывать особенности ребенка, формировать среду для развития и закладывать фундамент будущих успехов. Также один из уроков был посвящен тому, как быть, если ребенок часто болеет, и как «Тонзилгон Н» может помочь в этой ситуации.

Нативность бренда «Тонзилгон Н»

По результатам первого сезона академии стало очевидно, что нужно сделать присутствие бренда более органичным для пользователей. Для этого были доработаны ранее описанные уроки, а блок, посвященный препарату «Тонзилгон Н», был расширен и перенесен на вторую неделю. Все это было сделано для гармоничного присутствия бренда в основной структуре академии.

Дополнительно был добавлен «Чек-лист мамы с топ-10 развлечениями с ребенком во время его болезни», что также добавило ценности проекта для аудитории.

Благодаря внесенным изменениям мы получили высокий отклик и обсуждение в комментариях. Пользователи отмечали положительное отношение как к самой теме урока, так и к бренду «Тонзилгон Н».

Наполнение уроков

Во втором сезоне в проект были добавлены интерактивные виджеты, сами уроки были переработаны в полноценные статьи, структурированные по смысловым блокам. Также были добавлены полезные материалы для скачивания, поддерживающие тематику каждого урока.

Для оценки проводились вступительная и завершающая викторины, которые помогли сфокусировать внимание пользователей на ключевых темах и оценить полученные знания по итогам проекта. 98% опрошенных подтвердили, что узнали новую информацию о лечении больного горла, что свидетельствует о полезности проекта для аудитории.

Рейтинговая система

Механика выбора победителей на основе рейтинга была сохранена с первого сезона спецпроекта: пользователям было необходимо набирать баллы в процессе участия. При этом были добавлены новые опции для получения баллов: прохождение викторин, скачивание памяток и комментирование уроков.

Наталья Токарева, старший менеджер по цифровому маркетингу, Easy Media: Мы понимаем, как важно для бренда поддерживать контакт со своей аудиторией и лояльность. При запуске спецпроекта с историей важно делать каждый новый сезон актуальным, отвечать запросам целевой аудитории, но при этом улучшать и перформанс показатели проекта, за которые отвечает агентство. Совместная работа с брендом помогла нам создать проект, который не только решает конкретные задачи, но и формирует основу для дальнейшего роста и взаимодействия с нашей аудиторией.

Результаты и выводы

Эффективность размещения оценивалась не только в достижении медийных показателей проекта, но и в первую очередь в вовлечении аудитории и обсуждении обратной связи аудитории в процессе проекта.

В результате продвижения «Академии 2.0» мы получили на 179% больше участников проекта по сравнению с прогнозным показателем.

Количество пользователей, полностью прошедших все уроки во втором сезоне проекта в 3,5 раза превышает аналогичный показатель первого сезона проекта.

Посвященный «Тонзилгон Н» урок стал самым комментируемым из всех блоков «Академии 2.0», а чек-лист к этому уроку, посвященный развлечениям во время болезни, стал самым скачиваемым материалом на всем проекте.

Таким образом, второй сезон проекта полностью оправдал свою пролонгацию с учетом более высоких поведенческих результатов.

Светлана Корешкова, бренд-менеджер «Бионорики»: Для нас было важно создать не просто проект с интеграцией бренда, а действительно помочь мамам в их повседневной детской рутине. Каждая мама в определенные моменты нуждается в поддержке и в уверенности, что она движется в правильном направлении. Мы стремились, и у нас получилось совместить интересы мам на площадке Babyblog, через практические советы в «острых» ситуациях в воспитании детей, ответить на волнующие вопросы, показать новый взгляд на привычные вещи.

Ольга Сухачева, менеджер по потребительскому маркетингу «Бионорики»: В современных реалиях для бренда важно не только присутствовать в медиапространстве, но и приносить практическую пользу потребителю, закрывать его «боль». В рамках этого проекта мы сфокусировались на том, как мы можем поддержать мам в процессе воспитания детей, который зачастую полон самых разных вопросов и противоречий. Легкий и доступный формат подачи контента в сочетании с его пользой, а также нативная интеграция бренда привлекли аудиторию к нашему проекту и позволили успешно достичь стоящих перед нами задач.

Состав творческой группы

«Бионорика» (клиент)

Бренд менеджер: Светлана Корешкова

Руководитель бренд-группы: Марина Наргизян

Менеджер по потребительскому маркетингу: Ольга Сухачева

Руководитель группы по цифровому и потребительскому маркетингу: Ксения Зазымина

Easy Media (агентство)

Менеджер по цифровому маркетингу: Тимур Митин

Старший менеджер по цифровому маркетингу: Наталья Токарева

Стратег: Анастасия Солдаткина

Аккаунт директор: Антон Воронов

Групп-аккаунт директор: Анна Афанасьева