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11.10.2019 в 14:10

Кувалда, взлом и пневмовинтовки: компания «Первый ТВЧ» провела XX Кубок телеканала «Охотник и рыболов»

Гости наслаждались интерактивами от «Мир сейфов» и EDgun

Нишевым брендам с их скромными рекламными бюджетами при высокой стоимости продукции, как правило, нужна площадка для прямого взаимодействия с целевой аудиторией — это позволяет взаимодействовать с каждым клиентом по отдельности и моментально получать обратную связь по каждому конкретному продукту. Ежегодные соревнования за Кубок телеканала «Охотник и рыболов» в исполнении Первый ТВЧ стали такой площадкой для производителей охотничьих и рыболовных товаров.

В петербургском поселке Песочный прошел XX Кубок телеканала «Охотник и рыболов» — масштабное мероприятие для любителей и профессионалов охоты, где на одной площадке собрались спортсмены, таксидермисты, мастера охотничьей кулинарии, кинологи, ремесленники и просто ценители охоты.

Спонсорами мероприятия среди прочих стали компании «Мир сейфов» и EDgun — давние партнеры телеканала, сотрудничество с которыми, помимо участия в мероприятии, предполагает размещение рекламных роликов в эфире и промопосты в соцсетях.

В рамках рекламной кампании по интеграции этих спонсоров в мероприятие стояло несколько задач:

  1. Представить аудитории новинки и хиты продаж в разных ценовых категориях.
  2. Дать гостям мероприятия возможность непосредственного взаимодействия с продуктом.
  3. Продемонстрировать надежность продукта.
  4. Привлечь новых покупателей.

Целевая аудитория проекта — мужчины в возрасте 30−45 лет с доходом выше среднего, заядлые семьянины. Они посвящают много времени и средств охоте и рыбалке, азартны и легки на подъем, а в товарах ценят качество и долговечность.

Заказчику было важно, чтобы участники оценили надежность продукта путем пробы его на прочность, поэтому для компании «Мир сейфов» было решено организовать два интерактива: краш-тест с помощью кувалды и попытку взлома — участникам следовало выбрать из сотни ключей именно тот, который подошел бы к замку.

Интерактив стал зрелищным аттракционом не только для участников, но и для зрителей: по отзывам очевидцев, все происходящее напоминало остросюжетный фильм об ограблении банка.

Дмитрий Гущин, менеджер по PR-компании «Мир сейфов»:

Участие в Кубке стало для нас отличной возможностью представить продукт такой закрытой аудитории, как охотники и стрелки. Интерактивы прошли успешно, с большой вовлеченностью участников, и закрыли наши основные рекламные цели — продемонстрировать надежность продукции компании «Мир сейфов».

Сейф выдержал 47 ударов.

Для компании EDgun, производителя пневмовинтовок, самый подходящим форматом презентации стал тест-драйв: любой желающий мог бесплатно пострелять в тире из топовых моделей EDgun, а затем приобрести понравившуюся у представителей бренда прямо на площадке мероприятия.

Оксана Коваленко, помощник руководителя, представитель по Республике Карелия компании EDgun:

Основная цель нашего участия в мероприятии — привлечение новых покупателей — достигнута. В течение всего Кубка телеканала «Охотник и рыболов» мы наблюдали большую заинтересованность охотников нашей продукцией, что выражалось в том числе и в продажах, а также сразу отразилось на окупаемости всех затрат на участие.

Первый ТВЧ Охотник и рыболов EdGun «Мир сейфов»
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