Кейс сейлз-хауса «ЭВЕРЕСТ» и getads: интерактивы в развитии исследований

Сегодня в диджитал заметен существенный рост нового инвентаря крупнейших медиахолдингов — стриминга. С каждым днем продукт становится все популярнее у рекламодателей. Сейлз-хаус «ЭВЕРЕСТ», как продавец инвентаря медиахолдинга НМГ, совместно с технологическим партнером getads , провели ряд исследований с целью продемонстрировать эффективность стриминга. Подробностями команда проекта поделилась с Sostav.

В феврале 2025 года команда сейлз-хауса «ЭВЕРЕСТ» исследовала стриминг в SmartTV с разных сторон. Исследование* было проведено совместно с технологическим партнером getads, который разработал анкету-креатив и предоставил инфраструктуру для сбора и передачи данных. По результатам проведения удалось выяснить, что стриминг — это рекламный инвентарь с высоким уровнем досмотра, основанный на просмотре контента на больших экранах и позволяющий эффективно охватить труднодостижимую аудиторию

Удалось установить, что аудитория стриминга более молодая, более высокодоходная и платежеспособная, чем та же аудитория ТВ — за последний год представители аудитории стриминга покупали недвижимость (11%), электронику (24%), крупную бытовую технику (13%) и авто (12%).

Помимо дохода важно было подтвердить основной паттерн потребления стриминга. С помощью опроса в SmartTV, команда проекта выяснила, что основа аудитории стриминга, это люди, которые платят за подписку.

Вадим Гречишкин, директор по рекламным продуктам, сейлз-хаус «ЭВЕРЕСТ»: Если говорить о внимании пользователя, то мы видим, что по вечерам эта труднодоступная аудитория стриминга смотрит контент более вовлечено и реагирует на коммуникацию. Как и в традиционном ТВ, это и есть тот самый прайм-тайм, который стоит использовать для повышения эффективности размещения в лицензионной видео-рекламе в интернете.

Андрей Григорьев, генеральный директор getads: Данный кейс наглядно демонстрирует, что диджитал стриминг — это не просто тренд, а важный элемент медиамикса, который при правильном подходе может приносить ощутимые результаты. Мы видим, что его аудитория довольно молода и платежеспособна и проявляет высокую вовлеченность в контент, что открывает новые возможности для рекламодателей. При планировании кампаний в диджитал стриминге нужно учитывать особенности потребления этого формата, такие как смотрение на больших устройствах (SmartTV, OTT приставки), более высокая частота и так далее. Для улучшения взаимодействия с пользователем предусмотрены варианты размещения в прайм-тайм.

В конце прошлого года команда «ЭВЕРЕСТ» также проводила bls-исследование, в котором стало ясно, что покупка стриминга по традиционным диджитал-правилам с частотой 3−5 не позволяет добиться какого-то значимого эффекта для бизнеса. В ТВ эффект от рекламной кампании заметнее и происходит быстрее. Это именно тот нюанс, который необходимо учитывать рекламодателям при планировании рекламной кампании с использованием инвентаря стриминга. А именно отходить от логики традиционных подходов с частотами 3−5 в сторону частот от 10 и выше.

*12.02.2025 по 27.02.2025, ВСЕ 18+, Россия

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