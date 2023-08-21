Кейс подписки «СберПрайм»: как йога привлекает внимание к бренду

«СберПрайм» приняла участие в Yoga Day Russia и при поддержке агентства Journey придумала программу для своей зоны на фестивале. Подробнее о том, как прошло мероприятие и какую цель преследовали участники, Sostav рассказали представители Journey.

Цель

«СберПрайм» — это мультисервисная подписка с доступом к кино, музыке, скидкам и другим бонусам. В этом году бренд стал генеральным партнёром Yoga Day Russia и ему требовалось привлечь внимание аудитории фестиваля.

Реализация

Зона бренда на фестивале состояла из центральной части — шатра подписки «СберПрайм», а также корнеров Okko и HiFi-стриминга «Звук».

В основной части участники могли отдохнуть от суеты фестиваля на мягких креслах, выпить свежевыжатый сок или кислородный коктейль. Оформление зоны подписки «СберПрайм» соответствовало тематике мероприятия: натуральные материалы, природные цвета, много зелёных растений и сухоцветы в бежевых оттенках. Рядом с лаундж-зоной располагалась зеркальная фотозона, украшенная соломенными блоками и композицией из сухоцветов — это хорошо сочеталось с экостилем фестиваля, отмечают представители Journey. Гости могли сыграть в настольный теннис и поймать равновесие на баланс-борде. Также команда установила станцию с бесплатной питьевой водой.

Journey обустроило шатёр для лекций и йога-практик. Блогер и основатель йога-студии Натали Османн провела в нём своё занятие, а Дарина Чарикова, эксперт «Собиратора», рассказала про принципы Zero Waste, то есть уменьшения отходов. Кроме того, гости учились стоять на гвоздях с инструктором хатха-йоги Ириной Авериной и изучали принципы тибетской медицины с Жимбой Дазановым, главным врачом клиники «Чжуд-Ши». А ещё вокалистка и преподавательница Илона Ребицкая провела мастер-класс по йога-вокалу.

Помимо этого, посетители оценили зону онлайн-кинотеатра Okko. Команда разместила в ней гамаки и экран, на котором транслировала сцену фестиваля. В зоне HiFi-стриминга «Звук» участники могли отдохнуть на мягких подушках под составленный индивидуально плейлист или помедитировать с Александрой Яковлевой. А вечером — танцевать под ритмы и мантры от московских диджеев.

Перед Yoga Day Russia агентство анонсировало участие подписки «СберПрайм» в фестивале. Оно публиковало посты в Telegram-каналах, пригласило блогеров, которые участвовали в активностях бренда, а также реализовала спецпроект с The Blueprint о том, что йога — это не только оздоровительные практики.

Результаты работы

Несмотря на перенос мероприятия, команда смогла реализовать задуманное и привлечь гостей фестиваля. За весь день, в основной зоне подписки «СберПрайм» побывало 3 тыс. человек, 1 тыс. посетило зону HiFi-стриминга «Звук», а 7,5 тыс. человек — зону Okko. На предоставленных станциях гости выпили 2 340 литров воды. На «СберПрайм» подписались новые пользователи: 30% пришли c QR, 25% — с сайта, а 45% гостей оформили активную подписку.

Екатерина Звонова, директор дивизиона «Лояльность» «СберБанка», генеральный директор программы лояльности «СберСпасибо» и подписки «СберПрайм»: Формат и аудитория фестиваля Yoga Day Russia полностью отражают ценности бренда и команды подписки «СберПрайм»: мы интересуемся практиками здорового образа жизни, стремимся к формированию правильных привычек. Одна из таких — как раз осознанное потребление различных сервисов и услуг.

Состав творческой группы

«СберПрайм» (клиент)

Команда маркетинга: Анна Комиссарова, Анна Пономаренко

Руководитель диджитал-направления: Никита Малюкин

Руководитель PR-направления: Анна Смирнова

Journey (агентство)

Директор бизнес-юнита: Никита Букрей

Руководитель проекта: Руслан Сафин

Технический директор: Максим Девятки

Фестивальный консультант: Юрий Субботин

Старший менеджер проекта: Анастасия Шмелева

PR-менеджеры: Анна Подолько, Милица Будимир